Η Lufthansa ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας της θυγατρικής της αεροπορικής εταιρίας CityLine, επικαλούμενη την αύξηση των τιμών της κηροζίνης και τις συνεχιζόμενες απεργίες του ιπτάμενου προσωπικού. Αρχικά, η CityLine επρόκειτο να σταματήσει τη λειτουργία της το 2028, ωστόσο η απόφαση επισπεύδεται λόγω των νέων συνθηκών.

Όπως δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής του Ομίλου Lufthansa, Τιλ Στράιχερτ, «η τρέχουσα κρίση» επιβάλλει την άμεση εφαρμογή του μέτρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, 27 αεροσκάφη που πλησιάζουν στο τέλος του τεχνικού τους βίου και παρουσιάζουν υψηλό λειτουργικό κόστος θα αποσυρθούν οριστικά από το Σάββατο.

Ο κ. Στράιχερτ τόνισε ότι η απόφαση στοχεύει «στη μείωση περαιτέρω απωλειών για την εταιρία που υποφέρει από ελλείμματα». Παράλληλα, προγραμματίζονται περικοπές και στη χωρητικότητα της μητρικής εταιρίας, με τη σταδιακή απόσυρση έξι παλαιότερων αεροσκαφών από πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Αναδιάρθρωση στόλου και επενδύσεις στη Discover

Το χειμερινό πτητικό πρόγραμμα της Lufthansa θα μειωθεί επιπλέον κατά πέντε αεροσκάφη σε διαδρομές μεσαίων και μικρών αποστάσεων. Την ίδια στιγμή, ο Όμιλος σχεδιάζει την ενίσχυση της οικονομικά αποδοτικής θυγατρικής Discover με νέα αεροσκάφη τύπου A350.

«Τα μέτρα είναι αναπόφευκτα, υπό το φως του απότομα αυξημένου κόστους κηροζίνης και της γεωπολιτικής αστάθειας», επισήμανε ο οικονομικός διευθυντής της Lufthansa, η οποία μόλις χθες γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της.