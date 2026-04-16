Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον ότι οι νέες άμεσες συνομιλίες θα γίνουν μάλλον μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ υποστήριξε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαβουλεύσεις.

«Είμαστε πολύ κοντα σε συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο απείλησε και πάλι ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία ο πόλεμος θα ξαναρχίσει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι για τα επόμενα 20 χρόνια το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα.

«Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μη διαθέτει πυρηνικά όπλα· το έχουν συμφωνήσει με μεγάλη αποφασιστικότητα.

Έχουν συμφωνήσει να μας επιστρέψουν το πυρηνικό υλικό (σ.σ. το εμπλουτισμένο ουράνιο)

Έχουμε καταλήξει σε πολλές συμφωνίες με το Ιράν, και πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι πολύ θετικό», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο Τραμπ.

Trump: Iran has agreed to not have a nuclear weapon; they have agreed to it very powerfully. They have agreed to give us back the nuclear dust. We have a lot of agreement with Iran, and I think something is going to happen very positive. pic.twitter.com/KaVoe5vBDo — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Trump: There is no 20 year limit—they will not have nuclear weapons. pic.twitter.com/C0JZ7OV0wh — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Αναφερόμενος στην 10ήμερη κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που ανακοίνωσε μέσω Truth Social νωρίτερα και που τίθεται σε ισχύ απόψε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η εκεχειρία περιλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ.

Είπε, επίσης, ότι θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και τον πρόεδρο του Λιβάνου, χωρίς να διευκρινίσει πότε.