Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει «περιορισμένη πρόοδο» στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφωνίες, κυρίως σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνη, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι έχει ήδη περάσει περισσότερο από το ήμισυ της διάρκειας μιας εκεχειρίας δύο εβδομάδων, χωρίς να έχουν γεφυρωθεί οι βασικές διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν.

🇮🇷🇵🇰 Φωτογραφίες που μόλις κυκλοφόρησαν επιβεβαιώνουν τη διεξαγωγή μιας από τις πιο κρίσιμες συναντήσεις του 24ώρου: Ο Πακιστανός Αρχηγός Στρατού (και επικεφαλής της μεσολάβησης), Στρατάρχης Asim Munir, συναντήθηκε πριν από λίγο με τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Mohammad…

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η πρόσφατη επίσκεψη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, στην Τεχεράνη συνέβαλε στη μείωση των διαφορών σε ορισμένους τομείς. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις προσδοκίες για παράταση της εκεχειρίας και πιθανή επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

«Το ταξίδι του αρχηγού του πακιστανικού στρατού στην Τεχεράνη ήταν αποτελεσματικό στη μείωση των διαφορών σε ορισμένα ζητήματα, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν θεμελιώδεις διαφωνίες στον πυρηνικό τομέα… Έχουν δημιουργηθεί περισσότερες ελπίδες για παράταση της εκεχειρίας και διεξαγωγή δεύτερου γύρου συνομιλιών», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος.

Όπως πρόσθεσε, η τύχη του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν και η διάρκεια των περιορισμών στο πυρηνικό του πρόγραμμα παραμένουν από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα, για τα οποία δεν έχει ακόμη βρεθεί λύση.