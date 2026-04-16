Τιμές καυσίμων κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο αναμένονται μέχρι τον Σεπτέμβριο, εφόσον διατηρηθεί η σταθερότητα στο διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τον πρόεδρο Πρατηριούχων καυσίμων Αττικής Νίκο Παπαγεωργίου. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» του ΕΡΤnews Radio 105,8 με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο κ. Παπαγεωργίου ανέλυσε τις προοπτικές για την εξέλιξη των τιμών στα καύσιμα τους επόμενους μήνες.

«Ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός για τον Μάρτιο. Τον Απρίλιο σίγουρα θα είναι υψηλότερος. Όλα αυτά πραγματικά δημιουργούν ένα πολύ ασταθές περιβάλλον», σημείωσε. Αναφερόμενος στην εικόνα που επικρατεί στα πρατήρια, υπογράμμισε πως «βρισκόμαστε σε μια περίοδο ύφεσης, μετά από τις συνεχείς μειώσεις που είχαμε από τη Μεγάλη Τετάρτη μέχρι τώρα».

Όπως ανέφερε, «το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης έχουν καταγράψει τις μεγαλύτερες απώλειες έναντι των βενζινών, οι οποίες πιο αργά χάνουν τις τιμές τις οποίες είχαν κερδίσει το προηγούμενο διάστημα». Σύμφωνα με την τελευταία τιμοληψία του υπουργείου Ανάπτυξης, «η βενζίνη αμόλυβδη είναι στο 2,04 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης στο 2,01 ευρώ».

Η επίδραση των μέτρων στήριξης

Ο πρόεδρος των Πρατηριούχων επισήμανε ότι με το πλαφόν κέρδους και την επιδότηση των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, τα μέτρα της κυβέρνησης συγκρατούν τις τιμές γύρω από τα 2 ευρώ το λίτρο. «Αν δεν είχαμε όλα αυτά θα είχαμε τη βενζίνη αμόλυβδη στο 2,15 και το πετρέλαιο κίνησης στο 2,25», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέτρα λειτούργησαν ανασχετικά κατά την περίοδο του Πάσχα, συμβάλλοντας στη διατήρηση μιας θετικής ψυχολογίας στους καταναλωτές. «Είδαμε και καλή ψυχολογία στους καταναλωτές, οι οποίοι επέλεξαν τελικά να φύγει ένα μεγάλο κομμάτι από τις μεγάλες αστικές πόλεις και να κατευθυνθεί προς τα χωριά και τα νησιά», σημείωσε, προσθέτοντας πως «συγκρατήθηκαν οι τιμές σε όλα τα προϊόντα».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η αγορά παραμένει ασταθής. «Έχουμε μία περίοδο μπροστά μας, πολύ μεγάλη, ανασφάλειας, η οποία έρχεται κυρίως από το μεταφορικό και τη διακίνηση των προϊόντων. Η διακίνηση των ενεργειακών προϊόντων πια έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη», τόνισε, εξηγώντας ότι «από τις αγορές διεθνώς λείπουν μεγάλες ποσότητες, ενώ η ζήτηση παραμένει υψηλή».

Fuel Pass

Ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε και στο Fuel Pass, επισημαίνοντας ότι βοήθησε, αν και οι δικαιούχοι ήταν περιορισμένοι. «Ήταν λίγοι οι δικαιούχοι που το έλαβαν. Το 1/10 περίπου», είπε, εξηγώντας πως «στην αρχή υπήρχε η δυνατότητα να μπουν όλοι, έπεσε η πλατφόρμα».

Περίπου 400.000 δικαιούχοι έλαβαν την ενίσχυση κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, με αρκετούς να την εξαργυρώνουν άμεσα στα πρατήρια για να προγραμματίσουν το ταξίδι τους στην επαρχία. Ο πρόεδρος εκτίμησε ότι τόσο το Fuel Pass όσο και η οριζόντια επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης θα συνεχιστούν για ακόμη έναν μήνα. «Έτσι ακούγεται και φαίνεται και από τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι ό,τι μέτρα παίρνουν στις χώρες τους είναι με ορίζοντα τέλη Μαΐου ή τέλη Ιουνίου», κατέληξε.