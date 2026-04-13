Μείωση φόρου στα καύσιμα για διάστημα δύο μηνών ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την εκτόξευση των τιμών που προκάλεσε η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε στις 13 Απριλίου 2026 ότι ο φόρος στα πετρελαιοειδή μειώνεται κατά 17 σεντς το λίτρο για δύο μήνες, με την ελπίδα η βιομηχανία καυσίμων να μετακυλίσει τις περικοπές στους καταναλωτές. Η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας εκτίμησε ότι η συνολική ελάφρυνση θα ανέλθει σε 1,6 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός συνασπισμός αποφάσισε να επιτρέψει στους εργοδότες να καταβάλουν στους εργαζόμενους αφορολόγητο και χωρίς εισφορές «μπόνους ελάφρυνσης» ύψους 1.000 ευρώ για το 2026. Για να αντισταθμιστεί η απώλεια φορολογικών εσόδων, θα αυξηθεί ο φόρος στον καπνό ήδη από φέτος.

Εσωτερικές εντάσεις στον κυβερνητικό συνασπισμό

Οι ανακοινώσεις ήρθαν ύστερα από ημέρες διαβουλεύσεων και έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων, κυρίως ανάμεσα στον υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ (SPD) και την υπουργό Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε (CDU).

Ο καγκελάριος Μερτς κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση και επαίνεσε τις «εποικοδομητικές» συνομιλίες στην κυβερνητική επιτροπή. Απαντώντας σε ερώτηση, απέρριψε την άποψη ότι η κυβέρνηση εξήλθε λαβωμένη από τις διαβουλεύσεις, τονίζοντας πως στόχος του είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών ότι το κράτος μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Σε ερώτηση για τη συμμετοχή της Ράιχε στις τελικές αποφάσεις, ο Μερτς διευκρίνισε ότι τον ενόχλησε όχι η διαφωνία, αλλά η δημόσια αντιπαράθεση των υπουργών. «Για αυτό και ζήτησα να σταματήσει», υπογράμμισε.

Θέση της Γερμανίας για το Ιράν

Αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, ο Φρίντριχ Μερτς είπε ότι δεν εξεπλάγη από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν. «Δεν είχα από την αρχή την εντύπωση ότι ήταν πραγματικά καλά προετοιμασμένες. Τώρα θα έχουμε μια πιο μακρά διαδικασία», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την αμερικανική κυβέρνηση, τους εταίρους και το Ισραήλ, σημειώνοντας: «Οι δυνατότητες της Γερμανίας είναι περιορισμένες, αλλά υπαρκτές. Θα κάνουμε το παν για να συνεισφέρουμε».