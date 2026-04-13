Κλειστό παραμένει το Πορθμείο Ρίου – Αντιρρίου μέχρι νεωτέρας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων έντασης 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή.

Η διακοπή των δρομολογίων είχε ως συνέπεια να αυξηθεί η κίνηση στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, καθώς πολλοί εκδρομείς επιστρέφουν από τις πασχαλινές διακοπές τους. Τις επόμενες ώρες αναμένεται περαιτέρω αύξηση της κυκλοφορίας στους δρόμους, καθώς ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες ξεκινούν για τον τόπο κατοικίας τους μετά το Πάσχα.

Παράλληλα, λόγω της αυξημένης κίνησης, βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Στο «κόκκινο» βρισκόταν η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών-Πάτρας στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος των Κάτω Εξαμιλλίων έως λίγο πριν τους Αγίους Θεοδώρους και μετά τους Αγίους Θεοδώρους έως την Κινέττα, ενώ με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία μετά την Κινέττα έως και το ύψος της Νέας Περάμου. Στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας δυσχέρεια στην κυκλοφορία καταγράφεται στο ρεύμα προς Αθήνα από τον κόμβο Οινοφύτων μέχρι λίγο πριν τα διόδια της Μαλακάσσας και μετά τα διόδια της Μαλακάσσας έως τη Νέα Κηφισιά.

Καθηστερήσεις στην Αθηνών – Κορίνθου

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αθηνών – Κορίνθου. Πιο συγκεκριμένα, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της Κορίνθου (Ισθμία) και φτάνει έως τα Μέγαρα, με το πρόβλημα να είναι ακόμα πιο μεγάλο στο ύψος της Κινέτας, όπως φαίνεται και στα πλάνα του drone του Orange Press Agency.

Δείτε Live ΕΔΩ την κίνηση στους δρόμους

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τροχαίας, η κίνηση θα συνεχίσει να αυξάνεται όσο περνά η ώρα και αναμένεται να εκτονωθεί αργά το βράδυ. Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 σήμερα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου.