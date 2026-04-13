Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας (13.4.26) η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα. Οι εκδρομείς έχουν σύμμαχο τον καλό καιρό και φτάνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη χωρίς προβλήματα κακοκαιρίας. Η κίνηση ωστόσο είναι αρκετή.

H επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα έχει ξεκινήσει από το πρωί, από την περιφέρεια προς την Αττική με την κίνηση να είναι αυξημένη στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Ειδικότερα το πρόβλημα ξεκινά λίγο μετά το Κιάτο από όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, και κατά διαστήματα ακινητοποιούνται, έως και τους Αγίους Θεοδώρους και στη συνέχεια από την Κινέτα μέχρι τη Νέα Πέραμο.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου σημειώνονται καθυστερήσεις από το ύψος του Αυλώνα μέχρι τη Μαλακάσα, ενώ παρατηρείται μικρή ανάσχεση στα διόδια των Αφιδνών.

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 σήμερα ισχύει για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Σημειώνεται ότι από νωρίς το πρωί η κίνηση στην εθνική Αθηνών – Κορίνθου είναι αυξημένη με ουρές να σχηματίζονται στα διόδια του Ισθμού και της Ελευσίνας. Οι οδηγοί κινούνταιμε χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Ζευγολατιού μέχρις του Αγίους Θεοδώρους και στη συνέχεια από την Κινέττα μέχρι πριν τη Νέα Πέραμο.

Στην Πατρών – Κορίνθου δυσκολίες καταγράφονται στο ύψος του Κιάτου.

Συγκεκριμένα, όσοι επιστρέφουν από την Αθηνών – Λαμίας συναντούν δυσκολίες στο ύψος της Υλίκης και στη συνέχεια στο ύψος του Αυλώνα ενώ στα διόδια Αφιδνών παρατηρούνται μικρές ουρές.

Η μεγάλη, ωστόσο, κορύφωση αναμένεται κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ενώ ένα κύμα επιστροφής θα υπάρξει και την Τρίτη, καθώς πάνω από 660.000 οχήματα αναμένεται να επιστρέψουν στο Λεκανοπέδιο.

Ουρές και στα διόδια Μαλγάρων

Με χαμηλές ταχύτητες γίνεται η διέλευση των οχημάτων και από τα διόδια της Θήβας.

Ομαλά εξελίσσεται και η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη.

Η ουρά στο ρεύμα της επιστροφής έφτανε από νωρίς το μεσημέρι το ένα χιλιόμετρο.