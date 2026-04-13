Τροχαίο δυστύχημα στους Παξούς με θύμα έναν 15χρονο διερευνά το τοπικό αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, στην Επαρχιακή Οδό Γαίου – Λάκκας Παξών, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μηχανή στην οποία επέβαιναν ο 15χρονος και ένας 17χρονος φίλος του –ο οποίος νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα– συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ που οδηγούσε μια 24χρονη γυναίκα.

Η σύγκρουση φέρεται να συνέβη όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, το δίκυκλο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Από τα πρώτα στοιχεία της Αστυνομίας προκύπτει ότι ο 15χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, ενώ τόσο εκείνος όσο και ο 17χρονος συνεπιβάτης του δεν φορούσαν κράνος τη στιγμή της σύγκρουσης.

Μετά το δυστύχημα, η 24χρονη οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.