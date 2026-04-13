Με το δικό τους ξεχωριστό, «ζωηρό» και βαθιά μυστηριακό τυπικό γιόρτασαν οι Ορθόδοξοι Αιθίοπες της Αθήνας την Ανάσταση, στη μικρή, φιλόξενη εκκλησία τους επί της οδού Μπόχαλη στο Πολύγωνο.

Η αναστάσιμη λειτουργία χαρακτηρίστηκε από πνευματική ευφορία. Γυναίκες και άνδρες κατέφθασαν στον ναό ντυμένοι στα λευκά, φορώντας τα παραδοσιακά νέτελα (κατάλευκες ενδυμασίες), που συμβολίζουν την καθαρότητα και τη χαρά της ημέρας.

Οι ύμνοι, μακριά από τη βυζαντινή ρίζα, αποτελούνται από γλυκές αφρικανικές μελωδίες που επαναλαμβάνονται ρυθμικά, δημιουργώντας μια κατάσταση κατανυκτικής «έκστασης». Κυρίαρχο ρόλο έχει το κεμπέρο (διπλό τύμπανο), το οποίο δίνει τον ρυθμό στα χτυπήματα των χεριών και στην κίνηση των πιστών. Όπως συμβαίνει και τα Χριστούγεννα, οι γυναίκες είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ψαλμωδία, κρατώντας αναμμένα κεριά και συμμετέχοντας με θέρμη στους κυκλικούς χορούς.

Ένα από τα πιο όμορφα στιγμιότυπα της βραδιάς ήταν η παρουσία Ελλήνων πιστών. Πολλοί, αφού άκουσαν το «Χριστός Ανέστη» στον γειτονικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, κατηφόρισαν προς τον μικρό ναό της οδού Μπόχαλη για να βιώσουν από κοντά αυτή τη διαφορετική, γεμάτη παλμό εκδοχή της Ορθοδοξίας, η οποία συνεχίστηκε μέχρι το ξημέρωμα.

Μια παράδοση αιώνων

Οι Αιθίοπες κουβαλούν μια από τις μακρύτερες χριστιανικές παραδόσεις παγκοσμίως, καθώς το βασίλειο του Αξούμ ήταν το δεύτερο στον κόσμο που αναγνώρισε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία, ήδη από τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου το 67% του πληθυσμού της Αιθιοπίας είναι Χριστιανοί, με τη συντριπτική πλειοψηφία να ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Αιθιοπική Εκκλησία, η οποία πέτυχε την αυτοκεφαλία της το 1959 (αποσχιζόμενη από την Κοπτική Εκκλησία), παραμένει ο κυρίαρχος πνευματικός πυλώνας για τις εθνοτικές ομάδες των Τιγρανιανών και των Αμχάρα, ενώ διατηρεί ισχυρή παρουσία και στις υπόλοιπες ομάδες της χώρας. Παρά την ύπαρξη προτεσταντικών και καθολικών μειονοτήτων, η Ορθοδοξία στην Αιθιοπία παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική και πολιτιστική ταυτότητα των ανθρώπων της, κάτι που μεταφέρουν, με τον πλέον ηχηρό τρόπο, και στην «καρδιά» της Αθήνας.