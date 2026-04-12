Μια ανείπωτη τραγωδία στον Βόλο εκτυλίχθηκε λίγο μετά την Ανάσταση, στις 13 Μαρτίου 2026, όταν ένας νέος άνδρας, μόλις 23 ετών, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το γεγονός έχει σκορπίσει θλίψη και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών, όταν ο 23χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής του. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, ο οδηγός φαίνεται πως έχασε τη ζωή του ακαριαία, πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι διασώστες.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 23χρονο στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

