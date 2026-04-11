Το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, στην Εθνική Οδό ΚαβάλαςΣερρών, λίγο μετά το Παλαιοχώρι και πριν από τη Νικήσιανη, ταξί συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα όπως μεταδίδει το proininews.gr, να χάσει τη ζωή του ένα παιδί μόλις τριών ετών.

Κατά το τοπικό σάιτ από τη σφοδρή σύγκρουση από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα το παιδί, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν και ακόμη δύο τραυματίες.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και όχημα της Π.Υ., καθώς όπως μεταδίδει το kavalews, έπρεπε γίνει απεγκλωβισμός ατόμων.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

