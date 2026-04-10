Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας 92 ετών.

Η γυναίκα από τη Βουλγαρία που είχε αναλάβει τη φύλαξη της ηλικιωμένης περιέγραψε τι συνέβη. Όπως είπε στην κάμερα του tempo24.news, ενώ καθόταν στο δωμάτιο του διαμερίσματος του 5ου ορόφου μαζί με την 92χρονη, αντιλήφθηκε μυρωδιά καμένου και βγήκε να ανοίξει το παράθυρο.

Την ώρα που επέστρεφε στο δωμάτιο, ακούστηκε έκρηξη. Η ίδια υποστήριξε ότι πιθανότατα εξεράγη ο ηλεκτρικός πίνακας του διαμερίσματος. Η οικιακή βοηθός απεγκλωβίστηκε σώα και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Νεκρή ανασύρθηκε η Χαρίκλεια Σκανδάμη, 92 ετών, μητέρα του πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, Μαρίνου Σκανδάμη. Σε αντίθεση με την οικιακή βοηθό που κατάφερε να διαφύγει, η ηλικιωμένη εγκλωβίστηκε μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμα και έχασε τη ζωή της. Παράλληλα, ένα μικρό παιδί από άλλο όροφο του κτιρίου μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς ο πυκνός καπνός καθιστούσε επικίνδυνη την πρόσβαση στους ανώτερους ορόφους. Παράλληλα, αστυνομικοί προχώρησαν στην εκκένωση του κτιρίου και στον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παρέμειναν σε ισχύ για αρκετή ώρα.

Οι αιτίες της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν προς πιθανή ηλεκτρική βλάβη.