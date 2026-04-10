Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 5ου ορόφου, στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, στην Πάτρα.

Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο, ενώ πυκνοί καπνοί από το φλεγόμενο διαμέρισμα έχουν προκαλέσει πανικό στην περιοχή.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Πυροσβεστική έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία ηλικιωμένη γυναίκα φέρεται να είναι εγκλωβισμένη.

Παράλληλα, έχει πραγματοποιηθεί εκκένωση της πολυκατοικίας, ενώ η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους, καλώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν το σημείο.