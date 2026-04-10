Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα της οδού Παναχαϊκού στην Πάτρα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες εντόπισαν απανθρακωμένη γυναίκα στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την ταυτότητα του θύματος, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αχαΐας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χρειάστηκε περίπου μισή ώρα και μεγάλη προσπάθεια από δώδεκα άνδρες της Πυροσβεστικής για να τεθεί υπό έλεγχο. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εγκλωβίστηκαν ένοικοι στον 5ο όροφο, τρεις γυναίκες και ένα κοριτσάκι. Μία γυναίκα, ηλικιωμένη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ μία ακόμη φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά και επίσης νοσηλεύεται.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αχαΐας.

