Θλίψη έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο θάνατος του 12χρονου Ματέο Μπραντιμάρτι, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο μέσα σε τζακούζι ξενοδοχείου στην περιοχή Πενναμπίλι, στην επαρχία του Ρίμινι.

Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών, όταν το πόδι του παγιδεύτηκε στο στόμιο του τζακούζι ενώ το σύστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Η δεξαμενή είχε βάθος λίγο πάνω από ένα μέτρο, ωστόσο ο 12χρονος δεν κατάφερε να ξαναβγεί στην επιφάνεια για περίπου πέντε λεπτά.

Οι γιατροί διαπίστωσαν εγκεφαλικό θάνατο και ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, που οδήγησαν τελικά στην αποσύνδεσή του από τα μηχανήματα που τον κρατούσαν στη ζωή. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Ουμπέρτο Γκραμέντσι, οι συγγενείς έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για δωρεά οργάνων.

