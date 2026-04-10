Θλίψη έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο θάνατος του 12χρονου Ματέο Μπραντιμάρτι, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο μέσα σε τζακούζι ξενοδοχείου στην περιοχή Πενναμπίλι, στην επαρχία του Ρίμινι.

Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών, όταν το πόδι του παγιδεύτηκε στο στόμιο του τζακούζι ενώ το σύστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Η δεξαμενή είχε βάθος λίγο πάνω από ένα μέτρο, ωστόσο ο 12χρονος δεν κατάφερε να ξαναβγεί στην επιφάνεια για περίπου πέντε λεπτά.

Matteo Brandimarti è morto a 12 anni dopo un incidente nella spa di un hotel a #Pennabilli causato dal risucchio della vasca idromassaggio. Il ragazzo era in vacanza con i genitori per Pasqua quando è rimasto intrappolato sott’acqua per minuti.https://t.co/I1y8rQ7hfu pic.twitter.com/ok1T5hgNGO — Zazoom Social News 🌐 (@zazoomblog) April 10, 2026

Οι γιατροί διαπίστωσαν εγκεφαλικό θάνατο και ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, που οδήγησαν τελικά στην αποσύνδεσή του από τα μηχανήματα που τον κρατούσαν στη ζωή. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Ουμπέρτο Γκραμέντσι, οι συγγενείς έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για δωρεά οργάνων.