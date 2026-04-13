Ένας 61χρονος αποφάσισε να κλέψει τον… λάθος άνθρωπο στην Θεσσαλονίκη. Όταν πλησίασε το φορτηγό του 45χρονου που επρόκειτο να κλέψει, εκείνος του επιτέθηκε με τσεκούρι.

Η σύλληψή του το πρωί της Κυριακής του Πάσχα (13/4/2026), από αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης, ήταν επεισοδιακή, καθώς ο άνδρας φαίνεται ότι οδηγούσε κλεμμένο μοτοποδήλατο που έφερε, επίσης, κλεμμένη πινακίδα κυκλοφορίας.

Ο 61χρονος μπήκε αντίθετα σε μονόδρομο και αφού στάθμευσε τη μηχανή, μπήκε μέσα σε φορτηγό στην περιοχή της Τούμπας, προκειμένου να το κλέψει.

Έγινε αντιληπτός από τον 45χρονο ιδιοκτήτη του φορτηγού, ο οποίος κινήθηκε προς το μέρος του, κρατώντας τσεκούρι και χτυπώντας τον, πιθανόν, με τη λαβή στον αριστερό μηρό.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του φορτηγού.

Με τη δικογραφία που σχημάτισαν, κατά περίπτωση, σε βάρος των δύο συλληφθέντων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο αρμόδιο Εισαγγελέα.