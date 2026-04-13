Προ εκπλήξεως βρέθηκαν όσοι απόλαυσαν τον καφέ τους το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα στη Σούδα των Χανίων, καθώς ένα εντυπωσιακό θέαμα εκτυλίχθηκε μπροστά τους.

Τουρίστες και ντόπιοι που βρίσκονταν στην παραλία είδαν το ένα μετά το άλλο τα πολεμικά πλοία να εμφανίζονται στον κόλπο, σύμφωνα με το patris.gr. Η εικόνα προκάλεσε έκπληξη αλλά και θαυμασμό στους παρευρισκόμενους.

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, πρόκειται για συνηθισμένη κίνηση των πλοίων που πραγματοποιούν ανεφοδιασμό στη ναυτική βάση της περιοχής. Ωστόσο, λόγω των ημερών, ο αριθμός των πλοίων ήταν μεγαλύτερος από το συνηθισμένο.

Παρότι αρκετοί προβληματίστηκαν από το ασυνήθιστο θέαμα, δεν έλειψαν όσοι έσπευσαν να απαθανατίσουν τη στιγμή, τραβώντας φωτογραφίες με φόντο τα πολεμικά πλοία που αγκυροβόλησαν στον κόλπο της Σούδας.