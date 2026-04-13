Συναγερμός σήμανε στην Εύβοια κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών μιας οικογένειας, όταν ένα παιδί μόλις 1,5 έτους κατάπιε μεγάλη ποσότητα πετρελαίου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Αλιβέρι, όπου οι γονείς μετέφεραν άμεσα το παιδί στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Οι γιατροί αντέδρασαν άμεσα, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και κατάφεραν να απομακρύνουν την ποσότητα πετρελαίου που είχε καταναλώσει το βρέφος.

Ακολούθως, το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου οι γιατροί θα αποφασίσουν αν χρειάζεται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα για περαιτέρω παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του βρέφους παραμένει σταθερή.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει ήδη λάβει κατάθεση από τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση ανηλίκου.

