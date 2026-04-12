Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Καβάλα το Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου 2026), όταν ένας 28χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί το 3χρονο παιδί του και να τραυματιστεί σοβαρά η 27χρονη σύζυγός του.

Το δυστύχημα έγινε το μεσημέρι, στην επαρχιακή οδό Ελευθερούπολης – Σερρών, στο ύψος της Καβάλας. Ο 28χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν η 27χρονη σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 3 και 10 ετών, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε σφοδρά με διερχόμενο όχημα, στο οποίο επέβαινε ένας 51χρονος οδηγός, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και τραγικές απώλειες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα το 3χρονο παιδί, το οποίο βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, στην αγκαλιά της μητέρας του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν, το παιδί κατέληξε.

Η 27χρονη μητέρα μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ηλικίας 10 ετών, υπέστη κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και διακομίστηκε στην Παιδοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Ο πατέρας, που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, φέρει ελαφρά τραύματα και σύμφωνα με τις αρχές βρίσκεται υπό έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.