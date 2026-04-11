Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην εθνική οδό Καβάλας – Σερρών, στο ύψος του Παλαιοχωρίου, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε ένα παιδί μόλις 3 ετών.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, «στο νοσοκομείο της Καβάλας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ μια τετραμελής οικογένεια έπειτα από τροχαίο. Το ένα παιδί, 3 ετών, μεταφέρθηκε νεκρό. Έγινε τεράστια προσπάθεια ανάνηψης, ήταν αδύνατον. Το είχε η μητέρα αγκαλιά στο μπροστινό κάθισμα». Ο κ. Γιαννάκος πρόσθεσε ότι «η μητέρα, σοβαρά τραυματισμένη, αυτή τη στιγμή χειρουργείται. Το άλλο παιδί, αγόρι 10 ετών, έχει κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και διακομίζεται στην Παιδοχειρουργική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Ο πατέρας οδηγός δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ δίνει νέα διάσταση στο περιστατικό, το οποίο αρχικά είχε αναφερθεί ως σύγκρουση μεταξύ ΙΧ και ταξί. Όπως σημείωσε, «υπήρχε ταξί εκεί που ο οδηγός προσέφερε βοήθεια, αλλά δεν αναφέρεται μετωπική, ούτε υπήρχαν προς διακομιδή τραυματίες από το ταξί. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εκτροπή της πορείας του αυτοκινήτου. Τουλάχιστον αυτά είπε ο πατέρας οδηγός του αυτοκινήτου στο νοσοκομείο».