Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) στο 154ο χλμ. της Ιονίας Οδού, στο ύψος των ΣΕΑ Φιλιππιάδας και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του arta2day.gr, στο ατύχημα ενεπλάκη ένα όχημα, το οποίο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων, τα οποία εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, απελευθερώνοντας τους τραυματίες μετά από συντονισμένες προσπάθειες.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της περιοχής, με την κατάστασή τους να χαρακτηρίζεται σοβαρή. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τροχαίας, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία καθώς προχωρά η έρευνα.