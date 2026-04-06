Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Δραπετσώνα, όταν πέντε οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα στην Περιφερειακή, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία φορτηγά και δύο ΙΧ αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Ανάμεσα στα φορτηγά βρίσκεται και ένα βυτιοφόρο που μεταφέρει υγρά καύσιμα, ενώ έχει διαπιστωθεί διαρροή στο οδόστρωμα, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για λόγους ασφαλείας αναμένεται να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Δραπετσώνας, με εκτροπή της κίνησης των οχημάτων, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος από τη διαρροή καυσίμων και να διευκολυνθεί η επιχείρηση στο σημείο.