Τροχαίο στη Φθιώτιδα σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, σε μια ημέρα που η κίνηση στους δρόμους του νομού είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω της πασχαλινής εξόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον κεντρικό παραλιακό δρόμο του Αγίου Κωνσταντίνου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από τη σύγκρουση το ένα όχημα ανατράπηκε, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του LamiaReport.

Ευτυχώς, κανένας από τους οδηγούς ή τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Παρά ταύτα, το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας παραμένουν επί ποδός για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποτροπή νέων ατυχημάτων. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η κίνηση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη τουλάχιστον έως το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου και συνιστούν σε όλους τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Φθιώτιδας.