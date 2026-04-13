Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας μετά την απόδραση δύο κρατουμένων από τον ειδικό θάλαμο του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, δύο άνδρες Ρομά κατάφεραν να διαφύγουν περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι κρατούμενοι νοσηλεύονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του νοσοκομείου, προορισμένο για τη φύλαξη και περίθαλψη ατόμων υπό κράτηση.

Οι σκηνές θυμίζουν ταινία δράσης

Οι δύο Ρομά άνδρες, οι οποίοι εξέτιαν την ποινή τους στις Φυλακές Τρικάλων, νοσηλεύονταν σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο-κελί υπό την επιτήρηση εξωτερικών φρουρών όπως αναφέρει η dimokratia.gr.

Η απόδραση σημειώθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα, όταν ο ένας εκ των δύο Ρομά ζήτησε από τους φρουρούς να μεταβεί στην τουαλέτα. Κατά την επιστροφή του στο δωμάτιο, και σε απόλυτο συντονισμό με τον συγκρατούμενό του, εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση κατά των φρουρών, καταφέρνοντας να τους κινητοποιήσουν και να εξαφανιστούν στο σκοτάδι.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους

Αμέσως σήμανε γενικός συναγερμός, με την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δύο δραστών. Ισχυρές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρο τον νομό, ενώ έχουν στηθεί μπλόκα σε όλες τις οδικές αρτηρίες που οδηγούν εκτός Τρικάλων, με τις όμορες αστυνομικές διευθύνσεις να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.

Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό και αναμένεται να διερευνηθεί σε βάθος, καθώς εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και το πρωτόκολλο φύλαξης κρατουμένων σε νοσηλευτικά ιδρύματα.