Η ιδέα μοιάζει βγαλμένη από την επιστημονική φαντασία, όμως αποτελεί υπαρκτή πρόταση: η δημιουργία ενός τεράστιου ηλιακού «δαχτυλιδιού» γύρω από τη Σελήνη, ικανού να παρέχει αδιάκοπη καθαρή ενέργεια στη Γη. Το φιλόδοξο σχέδιο, γνωστό ως Luna Ring, παρουσιάστηκε πριν από περισσότερο από μια δεκαετία από τη Shimizu Corporation και επανέρχεται σήμερα στη συζήτηση, καθώς η ενεργειακή κρίση και η ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα εντείνονται.

Η υπόσχεση του έργου είναι εντυπωσιακή: χωρίς σύννεφα, χωρίς νύχτα και χωρίς διακοπές στην παραγωγή, το σεληνιακό σύστημα θα μπορούσε να εξασφαλίζει συνεχή παροχή ενέργειας, ξεπερνώντας τα εγγενή προβλήματα των επίγειων ανανεώσιμων πηγών.

Ένα γιγαντιαίο έργο γύρω από τη Σελήνη

Το σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση ενός συνεχούς ιμάντα ηλιακών πάνελ κατά μήκος του ισημερινού της Σελήνης, συνολικού μήκους περίπου 11.000 χιλιομέτρων. Η επιλογή της δεν είναι τυχαία: η απουσία ατμόσφαιρας επιτρέπει στην ηλιακή ακτινοβολία να φτάνει ανεμπόδιστα στην επιφάνειά της, ενώ πάντα ένα τμήμα του ισημερινού παραμένει φωτισμένο.

Αυτό σημαίνει πρακτικά 24ωρη παραγωγή ενέργειας, χωρίς τις απώλειες που προκαλούν στη Γη οι καιρικές συνθήκες ή η εναλλαγή ημέρας και νύχτας. Σύμφωνα με τη Shimizu Corporation, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να αποδώσει έως και είκοσι φορές περισσότερη ενέργεια από ένα επίγειο ισοδύναμο.

Από τη Σελήνη… στην πρίζα

Η μεταφορά της ενέργειας αποτελεί ίσως το πιο εντυπωσιακό –και αμφιλεγόμενο– μέρος του σχεδίου. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται στη σεληνιακή επιφάνεια θα μεταφέρεται μέσω καλωδίων στη «ορατή» πλευρά της Σελήνης, δηλαδή σε εκείνη που βλέπει προς τη Γη.

Εκεί, ειδικοί σταθμοί θα τη μετατρέπουν σε μικροκύματα ή ακτίνες λέιζερ, τα οποία θα κατευθύνονται προς επίγειους σταθμούς υποδοχής – τις λεγόμενες rectennas. Οι σταθμοί αυτοί θα την επαναμετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια, τροφοδοτώντας τα εθνικά δίκτυα.

Παράλληλα, εξετάζεται και η χρήση της παραγόμενης ενέργειας για παραγωγή υδρογόνου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια οικονομία βασισμένη σε καθαρά καύσιμα.

Κατασκευή με ρομπότ και σεληνιακά υλικά

Η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου σε εξωγήινο περιβάλλον απαιτεί διαφορετική προσέγγιση. Το σχέδιο της Shimizu Corporation βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε ρομποτικά συστήματα που θα λειτουργούν εξ αποστάσεως από τη Γη.

Τα ρομπότ θα αναλαμβάνουν εργασίες όπως σάρωση εδάφους, εξόρυξη πρώτων υλών και κατασκευή υποδομών. Μικρός αριθμός αστροναυτών θα έχει επικουρικό ρόλο, χωρίς να αποτελεί τον βασικό παράγοντα της κατασκευής.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων. Το σεληνιακό έδαφος, πλούσιο σε οξείδια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή νερού και οξυγόνου, αλλά και για την κατασκευή υλικών όπως σκυρόδεμα, γυαλί και φωτοβολταϊκά στοιχεία.

Το ανυπέρβλητο εμπόδιο του κόστους

Παρά τον εντυπωσιακό σχεδιασμό, το μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει το οικονομικό. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εκτίμηση κόστους, ενώ οι τεχνολογίες που απαιτούνται –ιδίως για τη μεταφορά ενέργειας σε τόσο μεγάλες αποστάσεις– βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο.

Η μετάδοση γιγαβάτ ενέργειας από απόσταση σχεδόν 384.000 χιλιομέτρων απαιτεί πρωτοφανή ακρίβεια και συστήματα καθοδήγησης που δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ σε τέτοια κλίμακα. Επιπλέον, η κατασκευή και συντήρηση υποδομών στη Σελήνη συνεπάγεται τεράστιες δαπάνες εκτόξευσης και ανάπτυξης.

Οικονομολόγοι ενέργειας στην Ιαπωνία εκφράζουν επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι πιο ρεαλιστικές λύσεις –όπως η γεωθερμική ενέργεια– μπορούν να προσφέρουν άμεσα και οικονομικότερα αποτελέσματα.

Από τη Φουκουσίμα στη διαστημική ενέργεια

Το ενδιαφέρον για το Luna Ring αναζωπυρώθηκε μετά το πυρηνικό ατύχημα της Fukushima Daiichi nuclear disaster το 2011, το οποίο επηρέασε καθοριστικά την ενεργειακή πολιτική της Ιαπωνίας. Μεγάλο μέρος του πυρηνικού στόλου της χώρας τέθηκε εκτός λειτουργίας, ενισχύοντας την ανάγκη για εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Ωστόσο, παρά την προσωρινή δημοσιότητα, το έργο δεν προχώρησε πέρα από το στάδιο της θεωρητικής πρότασης. Δεν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ούτε έχει λάβει επίσημη υποστήριξη από διαστημικούς οργανισμούς όπως η NASA ή η JAXA.

Όραμα ή ουτοπία;

Σήμερα, το Luna Ring παραμένει ένα από τα πιο φιλόδοξα ενεργειακά σχέδια που έχουν παρουσιαστεί. Οι υποστηρικτές του τονίζουν ότι βασίζεται σε υπαρκτές τεχνολογίες – ηλιακή ενέργεια, μικροκύματα και λέιζερ – και ότι το μόνο που απαιτείται είναι η κλιμάκωσή τους.

Οι επικριτές, αντίθετα, το χαρακτηρίζουν υπερβολικά ακριβό και τεχνικά πρόωρο για να υλοποιηθεί στο κοντινό μέλλον.

Ανεξάρτητα από την τελική του πορεία, το σχέδιο αποτυπώνει τη νέα κατεύθυνση της παγκόσμιας ενεργειακής σκέψης: μια στροφή πέρα από τα όρια της Γης, εκεί όπου η αναζήτηση καθαρής ενέργειας συναντά την εξερεύνηση του διαστήματος.