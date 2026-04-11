Η αποστολή Artemis II της NASA φαίνεται πως άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία της πρώτης σεληνιακής βάσης, καθώς «φώτισε» περιοχές της Σελήνης που παρέμεναν αθέατες στον άνθρωπο μέχρι σήμερα.

Στο πιο μακρινό ταξίδι που έχει επιχειρηθεί ποτέ στο Διάστημα, οι τέσσερις αστροναύτες – οι Αμερικανοί Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν – αντίκρισαν την αθέατη πλευρά του φεγγαριού και απαθανάτισαν μια μοναδική έκλειψη Ηλίου, διαφορετική από κάθε άλλη που έχει παρατηρηθεί στη Γη.

Κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης αποστολής, της πρώτης πτήσης γύρω από τη Σελήνη εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα, το πλήρωμα συνέλεξε πολύτιμες εμπειρίες, όπως την παρατήρηση προσκρούσεων μικρομετεωριτών στην επιφάνεια του φεγγαριού.

«Θα πρέπει να εφεύρω νέες λέξεις για αυτό που βλέπουμε από το παράθυρο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης Ριντ Γουάιζμαν, περιγράφοντας τη συγκίνηση της στιγμής.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε το πέρασμα της κάψουλας Orion πάνω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, σε απόσταση περίπου 6.550 χιλιομέτρων από την επιφάνεια, φτάνοντας σε μέγιστη απόσταση 406.771 χιλιομέτρων από τη Γη και καταρρίπτοντας το ρεκόρ της αποστολής «Apollo 13» του 1970.

Άντεξε την είσοδο στη γήινη ατμόσφαιρα

Η επιστροφή του πληρώματος ξεπέρασε ένα κρίσιμο τελικό εμπόδιο για το διαστημικό σκάφος Orion, κατασκευασμένο από την Lockheed Martin, αποδεικνύοντας ότι θα αντέξει τις ακραίες δυνάμεις της επανεισόδου από μια τροχιά επιστροφής από τη Σελήνη. Ακολούθησε μια συναρπαστική, 13λεπτη «φλογερή βουτιά» μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης, η οποία ανέβασε τις θερμοκρασίες στο εξωτερικό της κάψουλας στους 2.760 βαθμούς Κελσίου.

Στην κορύφωση της πίεσης κατά την επανείσοδο, όπως ήταν αναμενόμενο, η έντονη θερμότητα και η συμπίεση του αέρα σχημάτισαν ένα καυτό περίβλημα από ιονισμένο αέριο ή πλάσμα, που τύλιξε την κάψουλα, διακόπτοντας τις ραδιοεπικοινωνίες με το πλήρωμα για αρκετά λεπτά.

Η ένταση έσπασε όταν αποκαταστάθηκε η επικοινωνία και τα αλεξίπτωτα φάνηκαν να φουσκώνουν από το ρύγχος της κάψουλας που βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση, επιβραδύνοντας την κάθοδο της σε περίπου 25 χλμ./ώρα πριν το Orion προσγειωθεί απαλά στο νερό.

Αναμενόταν ότι οι ομάδες της NASA και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα χρειαστούν περίπου μία ώρα για να ασφαλίσουν την πλωτή κάψουλα, να βοηθήσουν τους τέσσερις αστροναύτες να βγουν και να τους μεταφέρουν σε ένα κοντινό πλοίο διάσωσης για να υποβληθούν σε αρχικό ιατρικό έλεγχο.

Η νέα εποχή της σεληνιακής εξερεύνησης

Η αποστολή Artemis II δεν αποτελεί μόνο ένα τεχνολογικό κατόρθωμα αλλά και την αναγγελία μιας νέας εποχής εξερεύνησης. Η NASA σχεδιάζει τις επόμενες αποστολές που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την κατασκευή σεληνιακής βάσης, κόστους 20 δισ. δολαρίων, έως το 2030. Την ίδια χρονιά, η Κίνα στοχεύει να στείλει δικούς της αστροναύτες στη Σελήνη, σε συνεργασία με τη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια του κοντινού περάσματος, περίπου το ένα πέμπτο της αθέατης πλευράς της Σελήνης φωτιζόταν από τον Ήλιο, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων την Ανατολική Θάλασσα (Mare Orientale), έναν κρατήρα διαμέτρου 920 χιλιομέτρων που δημιουργήθηκε από την πρόσκρουση αστεροειδούς και άφησε εντυπωσιακούς κυματισμούς στην επιφάνεια.

Η έκλειψη διάρκειας 54 λεπτών επέτρεψε στους αστροναύτες να παρατηρήσουν το αιθέριο ηλιακό στέμμα, τα εξωτερικά στρώματα της ηλιακής ατμόσφαιρας που απλώνονται στο Διάστημα. «Θα πρέπει να εφεύρω νέες λέξεις για αυτό που βλέπουμε από το παράθυρο», επανέλαβε ο Γουάιζμαν, συγκινημένος από το θέαμα.

Η κάψουλα Orion προσθαλασσώθηκε με ακρίβεια το βράδυ της Παρασκευής (ξημερώματα Σαββάτου ώρα Ελλάδας) στα ανοικτά της Καλιφόρνιας, στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα.

Η επιστροφή και το ρεκόρ του Orion

Η πτήση Artemis II διένυσε συνολικά 1.117.515 χιλιόμετρα, πραγματοποιώντας δύο τροχιές γύρω από τη Γη και μία κοντά στη Σελήνη, σε απόσταση περίπου 252.000 μιλίων. Ήταν η πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση της σειράς αποστολών Artemis, που στοχεύουν στην επαναφορά αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης από το 2028.

Η προσθαλάσσωση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτυακής εκπομπής της NASA, ενώ ομάδες διάσωσης ανέμεναν σε ετοιμότητα για την ανάκτηση της κάψουλας και του πληρώματος.

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ

Κατά την επιστροφή, οι αστροναύτες δέχτηκαν κλήση από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε ο Ρίτσαρντ Νίξον το 1969. «Είστε όλοι σας σύγχρονοι πρωτοπόροι», τους είπε ο πρόεδρος.

Η Κριστίνα Κόουκ ανέφερε ότι μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές της αποστολής ήταν όταν είδε ξανά τη Γη να ανατέλλει πίσω από το φεγγάρι. Το πλήρωμα είχε την ευκαιρία να φωτογραφίσει τόσο την ανατολή όσο και τη δύση της Γης στη σεληνιακή επιφάνεια.

Ένα μεγάλο βήμα προς τον Άρη

Η αποστολή Artemis II εκτοξεύθηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα την 1η Απριλίου, με τον γιγαντιαίο πύραυλο Space Launch System της NASA. Ο Γκλόβερ, η Κόουκ και ο Χάνσεν έγραψαν ιστορία ως ο πρώτος μαύρος αστροναύτης, η πρώτη γυναίκα και ο πρώτος μη Αμερικανός πολίτης, αντίστοιχα, που συμμετείχαν σε σεληνιακή αποστολή.

Το ταξίδι αποτέλεσε κρίσιμη πρόβα για την προγραμματισμένη επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη αργότερα αυτή τη δεκαετία, ενώ ο τελικός στόχος του προγράμματος Artemis είναι η δημιουργία μόνιμης παρουσίας στη Σελήνη ως προπομπός για την εξερεύνηση του Άρη.

Η επιτυχημένη εκτόξευση αποτέλεσε ορόσημο για τον πύραυλο SLS, επιβεβαιώνοντας για τους βασικούς αναδόχους – τις εταιρείες Boeing και Northrop Grumman – ότι το σύστημα εκτόξευσης, το οποίο αναπτύσσεται για περισσότερο από μία δεκαετία, είναι πλέον έτοιμο να μεταφέρει με ασφάλεια ανθρώπους στο Διάστημα