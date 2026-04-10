Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα μοναδικό χριστιανικό εύρημα κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, το οποίο ενδέχεται να αποκαλύψει νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι πρώτοι Χριστιανοί τελούσαν το μυστήριο της βάπτισης.

Το αντικείμενο, ηλικίας περίπου 1.400 ετών, εντοπίστηκε πρόσφατα στην αρχαία πόλη Ίππος, που υπήρξε σημαντική επισκοπική έδρα κατά τη Βυζαντινή περίοδο, σύμφωνα με ανακοίνωση. Η πόλη ήταν η μοναδική χριστιανική κοινότητα γύρω από τη Θάλασσα της Γαλιλαίας, ελέγχοντας περιοχές συνδεδεμένες με τη δράση του Ιησού.

Το εύρημα είναι ένα μαρμάρινο ορθογώνιο μπλοκ με τρεις ημισφαιρικές κοιλότητες, το οποίο βρέθηκε δίπλα σε κολυμβήθρα μέσα σε αίθουσα βαπτίσματος. Οι ειδικοί θεωρούν ότι ίσως χρησιμοποιούνταν για τη διατήρηση τριών διαφορετικών ελαίων, τα οποία σχετίζονταν με την τριπλή κατάδυση κατά το βάπτισμα.

Ο ναός της Ίππου διέθετε δύο αίθουσες βαπτίσματος: μία για ενήλικες και μία μικρότερη για βρέφη και παιδιά, όπου εντοπίστηκε και το νέο αντικείμενο. Η μικρότερη αίθουσα κατασκευάστηκε μετά το 591 μ.Χ. και καταστράφηκε από σεισμό το 749 μ.Χ., γεγονός που καθιστά το εύρημα περίπου 1.400 ετών.

Ένα μοναδικό τελετουργικό αντικείμενο

Οι αρχαιολόγοι περιγράφουν το αντικείμενο ως «ορθογώνιο μπλοκ με τρεις ημισφαιρικές κοιλότητες», σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν γνωστά αντίστοιχα ευρήματα. Η κατάρρευση του κτιρίου το κάλυψε με ερείπια, διατηρώντας το σε άριστη κατάσταση έως τη σημερινή του ανακάλυψη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι πρώιμες χριστιανικές βαπτίσεις περιλάμβαναν συνήθως δύο χρίσματα – πριν και μετά το βάπτισμα. Η ύπαρξη τριών διακριτών κοιλοτήτων θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη και πιθανώς μαρτυρεί μια ξεχωριστή τοπική παράδοση.

Ο αρχαιολόγος Michael Eisenberg από το Πανεπιστήμιο της Χάιφα, ο οποίος δημοσίευσε τα αποτελέσματα της μελέτης στο περιοδικό PEQ μαζί με τη συνάδελφό του Arleta Kowalewska, ανέφερε ότι το αντικείμενο βρέθηκε ανάμεσα σε άλλα «εξαιρετικά λειτουργικά αντικείμενα», όπως ένας χάλκινος πολυέλαιος.

Νέα στοιχεία για τα πρώιμα χριστιανικά έθιμα

«Μόνο μετά από προσεκτική έρευνα συνειδητοποιήσαμε πόσο μοναδικά είναι αυτά τα ευρήματα για την κατανόηση των χριστιανικών τελετουργικών πρακτικών στη γενέτειρα του Χριστιανισμού, δίπλα στη Θάλασσα της Γαλιλαίας», δήλωσε ο Eisenberg.

Αν και αρχικά το αντικείμενο δεν φαινόταν ιδιαίτερο, οι αρχαιολογικές και λειτουργικές μελέτες αποκάλυψαν τη σπουδαιότητά του. «Η αναγνώριση ότι πρόκειται για ένα μοναδικό τελετουργικό αντικείμενο, το οποίο μπορεί να καλύπτει κενά στην ιστορία μιας από τις πιο ιερές χριστιανικές τελετές, ήταν μια πλήρης έκπληξη», πρόσθεσε.

Κατά τον Eisenberg, η ανακάλυψη αυτή μπορεί να «ανοίξει ένα παράθυρο» στην εξέλιξη του βαπτίσματος στις πρώιμες χριστιανικές κοινότητες. «Σε διαφορετικές περιοχές αναπτύχθηκαν ξεχωριστές λειτουργικές παραδόσεις, πολλές από τις οποίες δεν έχουν καταγραφεί γραπτώς. Το εύρημα αυτό προσφέρει μια σπάνια ματιά στο πώς διαμορφώθηκε και τελούνταν το βάπτισμα στη βυζαντινή κοινότητα της Ίππου», υπογράμμισε.

Η Ίππος ως κέντρο πρώιμης χριστιανικής ζωής

Η αρχαία πόλη της Ίππου, κοντά σε περιοχές που συνδέονται με τη δράση του Ιησού, αποτέλεσε σημαντικό κέντρο του πρώιμου Χριστιανισμού. Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στο φως και άλλα σημαντικά ευρήματα, όπως ένα χριστιανικό ίδρυμα φροντίδας ηλικιωμένων ηλικίας 1.600 ετών, που θεωρείται πιθανώς το αρχαιότερο γηροκομείο στον κόσμο.

Πηγή: Fox News