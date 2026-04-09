Ανακάλυψη αρχαίου ναού αφιερωμένου στον θεό Μπλόζιους ήρθε στο φως στην αρχαιολογική πόλη Μπλόζιουμ, στη βόρεια περιοχή του Σινά. Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στον λόφο Αλ Φάρμα από αιγυπτιακή αποστολή του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιολογίας, μετά από έξι χρόνια συστηματικής έρευνας.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, τα ευρήματα αποκαλύπτουν τα απομεινάρια ενός μοναδικού θρησκευτικού οικοδομήματος, αφιερωμένου στη λατρεία του τοπικού θεού Blozius. Η ανακάλυψη θεωρείται κομβικής σημασίας για την κατανόηση της ιστορίας και του ρόλου της πόλης στον αρχαίο κόσμο.

Ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιολογικού, κ. Σαρίφ Φάθι, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακάλυψη, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική και αρχαιολογική σημασία της περιοχής του Βόρειου Σινά. Όπως σημείωσε, η ανασκαφή αναδεικνύει τον πλούτο των τοποθεσιών που εξακολουθούν να κρύβουν μυστικά, ενώ επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Υπουργείου να συνεχίσει το έργο ανασκαφής και επιστημονικής μελέτης.

Η σημασία της ανακάλυψης

Ο Δρ Hisham Lithi, Γενικός Γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιολογικής Αρχαιολογικής, χαρακτήρισε την ανακάλυψη ως ιδιαίτερα σημαντική. Όπως εξήγησε, αποδεικνύει τη θέση που κατείχε η πόλη Μπλόζιουμ και τον καθοριστικό ρόλο της στη διάδοση θρησκευτικών και πολιτιστικών ιδεών στον αρχαίο κόσμο.

Πρόσθεσε ότι τα υπολείμματα του ναού αποκαλύπτουν ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σχέδιο, το οποίο συνδυάζει αιγυπτιακές παραδόσεις με ελληνικά και ρωμαϊκά στοιχεία. Το αποτέλεσμα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ Αιγύπτου και του υπόλοιπου αρχαίου κόσμου.

Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά

Ο κ. Mohamed Abdel-Badii, επικεφαλής του Αιγυπτιακού Αρχαιολογικού Τομέα του Ανωτάτου Συμβουλίου, ανέφερε ότι τα ερείπια του ναού περιλαμβάνουν μια τεράστια κυκλική λεκάνη, διαμέτρου 35 μέτρων, συνδεδεμένη με τον κλάδο του Νείλου Πελουσίου. Η λεκάνη, γεμάτη με νερό από τον Πράσινο Νείλο, θεωρείται ότι είχε συμβολική σύνδεση με τον θεό Blues, του οποίου το όνομα προέρχεται από την ελληνική λέξη «μπλε» ή «πηλός».

Η λεκάνη περιβάλλεται από ένα σύστημα καναλιών αποστράγγισης και μια τετράγωνη βάση, πιθανότατα για την ανάρτηση μεγάλου αγάλματος. Τα αρχαιολογικά στρώματα δείχνουν συνεχή χρήση του χώρου από τον 2ο αιώνα π.Χ. έως τον 6ο αιώνα μ.Χ., με περιορισμένες αρχιτεκτονικές αλλαγές.

Η ανασκαφική διαδικασία

Ο Δρ Hisham Hussein, επικεφαλής του Κεντρικού Τμήματος Ναυτιλιακών Μνημείων και Σινά και επόπτης της αποστολής, δήλωσε ότι η αρχική ανακάλυψη του κτιρίου έγινε το 2019. Τότε, είχε εντοπιστεί μόλις το 25% μιας κυκλικής κατασκευής από κόκκινο τούβλο, η οποία θεωρήθηκε ότι ανήκε στο κτίριο της Γερουσίας της πόλης.

Με τη συνέχιση των ανασκαφών αποκαλύφθηκε πλήρως το οικοδόμημα, το οποίο αποδείχθηκε τεράστιο και περίπλοκο, με κυκλική αυλή διαμέτρου περίπου 35 μέτρων, περιτριγυρισμένη από δεξαμενές και κανάλια νερού. Το κτίριο διέθετε πολλαπλές εισόδους από ανατολή, νότο και δύση, ενώ η βόρεια πλευρά είχε υποστεί εκτεταμένες φθορές.

Επιστημονική ερμηνεία

Ύστερα από επιστημονικές συζητήσεις με ειδικούς, μεταξύ των οποίων ο καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, John Yves Carre Marateray, το κτίριο επανερμηνεύτηκε. Οι έρευνες κατέληξαν ότι δεν πρόκειται για πολιτικό συμβούλιο, αλλά για εγκατάσταση ιερού νερού, συνδεδεμένη με θρησκευτικές τελετές.