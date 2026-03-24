Ανακάλυψη αρχαίας μονής στην Κοιλάδα του Άντρον αποκαλύπτει νέα στοιχεία για τις απαρχές του μοναχισμού στην Αίγυπτο και τον κόσμο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κοινής αιγυπτιακής Αρχαιολογικής Αποστολής, που πραγματοποιείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιολογίας και τη Σχολή Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Καΐρου, εντοπίστηκαν τα απομεινάρια ενός μοναστηριακού συγκροτήματος που χρονολογείται μεταξύ του 4ου και του 6ου αιώνα μ.Χ., στην περιοχή της Κοιλάδας Αλ Νατρούν, στο Κυβερνείο Μπαχίρα.

Η περιοχή θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κέντρα μοναστικού σχηματισμού στην Αίγυπτο, ενώ η ανακάλυψη αυτή αποτελεί καθοριστικό ορόσημο για την κατανόηση της εξέλιξης της πρώιμης μοναστικής ζωής. Ρίχνει φως στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των πρώτων μοναστηριών, αναδεικνύοντας τη θρησκευτική και ιστορική αξία της περιοχής.

Το κτίριο που αποκαλύφθηκε καλύπτει έκταση περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων και είναι κατασκευασμένο από τούβλα γάλακτος. Οι εξωτερικοί τοίχοι έχουν πάχος ενός μέτρου, ενώ οι εσωτερικοί κυμαίνονται μεταξύ 60 και 70 εκατοστών, με ύψος που φτάνει έως τα 2,20 μέτρα.

Στο κέντρο του συγκροτήματος υπάρχει αυλή, γύρω από την οποία αναπτύσσονται διάφορες αρχιτεκτονικές μονάδες, πιθανότατα κελλιά μοναχών. Στη δυτική πλευρά εντοπίστηκαν βοηθητικοί χώροι όπως κουζίνες, φούρνοι και αποθήκες, ενώ στο εσωτερικό βρέθηκαν και χώροι ταφής με ανθρώπινα οστά, πιθανόν μοναχών, γεγονός που συνδέεται με τις ταφικές πρακτικές της εποχής.

Αρχιτεκτονικά και καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά

Οι αρχιτεκτονικές μελέτες αποκάλυψαν τη χρήση διαφορετικών τύπων στέγης, όπως υπόγειες κατασκευές και θόλους από τούβλα γάλακτος. Οι τοίχοι φέρουν επικάλυψη λευκού σχιστόλιθου και διακοσμήσεις με σταυρούς, φοίνικες και γεωμετρικά μοτίβα, ενώ βρέθηκαν και κοπτικές επιγραφές με ονόματα μοναχών και θρησκευτικά κείμενα που ζητούν έλεος και συγχώρεση.

Δηλώσεις αξιωματούχων για τη σημασία της ανακάλυψης

Ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιολογίας κ. Σαρίφ Φάθι εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας ότι η ανακάλυψη αποτελεί ποιοτική προσθήκη στην κατανόηση της προέλευσης του μοναχισμού στην Αίγυπτο. Όπως σημείωσε, το Wadi Al-Natron είναι ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά και ιστορικά κέντρα της χώρας, ενισχύοντας τη θέση του στον διεθνή θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό.

Ο ίδιος υπογράμμισε την πρόθεση του Υπουργείου να εντάξει τους κοπτικούς αρχαιολογικούς χώρους σε ολοκληρωμένα τουριστικά προϊόντα, στο πλαίσιο της διαδρομής της Αγίας Οικογένειας, προβάλλοντας τον πλούτο της αιγυπτιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Δρ Hisham Laithi, Γενικός Γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιολογίας, ανέφερε ότι η ανακάλυψη εντάσσεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Υπουργείου για την αποκάλυψη και διατήρηση της θαμμένης πολιτιστικής κληρονομιάς, επισημαίνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις κοπτικές περιοχές.

Από την πλευρά του, ο Δρ Mohamed Sami Abdel Sadiq, πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Καΐρου, δήλωσε ότι οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά από αιγυπτιακή ομάδα, με τη χρήση σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων και σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιολογίας.

Ο Δρ Mohsen Saleh, κοσμήτορας της Σχολής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Καΐρου, ανέφερε ότι έχει ήδη εκπονηθεί σχέδιο τεκμηρίωσης και συντήρησης του μνημείου, με σεβασμό στα δομικά υλικά και τις αρχές της βιωσιμότητας.

Η Δρ Zia Zahran, επικεφαλής του Ισλαμικού και Κοπτικού Αρχαιολογικού Τομέα, χαρακτήρισε το κτίριο ως αντιπροσωπευτικό δείγμα πρώιμης μοναστικής αρχιτεκτονικής, που διατηρεί μεγάλο μέρος των αρχικών του στοιχείων.

Τέλος, ο Δρ Mohammed Taman, Προϊστάμενος του Κεντρικού Τμήματος Ναυτιλιακών και Μνημείων του Σινά, επισήμανε ότι η παρουσία εσωτερικών χώρων ταφής προσδίδει νέα διάσταση στην κατανόηση της μοναστικής ζωής της εποχής. Ο επικεφαλής της αποστολής, Δρ Yasser Ismail Abdel-Salam, τόνισε ότι η ανακάλυψη επιβεβαιώνει ιστορικές αφηγήσεις για την προέλευση του μοναστηριού στην Κοιλάδα του Άντρον, αποτυπώνοντας μια μεταβατική φάση στην εξέλιξη της μοναστικής αρχιτεκτονικής.