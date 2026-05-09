Μετά τις πρόσφατες λασποβροχές που έπληξαν τη χώρα την Παρασκευή, ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση από σήμερα, 9 Μαΐου 2026. Ο υδράργυρος ανεβαίνει και αναμένεται να φτάσει έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Η αφρικανική σκόνη θα συνεχίσει να επηρεάζει την ατμόσφαιρα, ωστόσο από τη Δευτέρα προβλέπεται εξασθένηση των φαινομένων, με τον καιρό να θυμίζει καλοκαίρι.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη, για σήμερα προβλέπεται μικρή αστάθεια, με σύννεφα και λασποβροχές κυρίως στη Στερεά Ελλάδα και βορειότερα. Ιδιαίτερα επηρεασμένα θα είναι τα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας από τη συγκέντρωση σκόνης.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας το πέρασμα της σκόνης θα είναι πιο ήπιο, ενώ από το απόγευμα αναμένεται νέα αύξηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή προβλέπονται λίγες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια, ενώ το βράδυ θα σημειωθεί νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από τη Δευτέρα αναμένεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας, με τιμές γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Τρίτη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, κυρίως σε Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Στα βόρεια προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα βόρεια τους 22-25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24-27, ενώ στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικά έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ στη Μακεδονία είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα. Θερμοκρασία από 10 έως 25, στη δυτική Μακεδονία έως 22 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, με βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 3-4 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ που θα στραφούν δυτικοί-βορειοδυτικοί. Θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ, που το βράδυ θα γίνουν δυτικοί. Θερμοκρασία από 15 έως 25, τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Κυριακή 10 Μαΐου: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα παραμείνει πάνω από τα κανονικά επίπεδα, φτάνοντας έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα 11 Μαΐου: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια. Οι άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν δυτικοί. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη 12 Μαΐου: Αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι δυτικοί 3-6 μποφόρ, στα νότια έως 7. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Τετάρτη 13 Μαΐου: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά.