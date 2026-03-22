Αρχαιολόγοι εντόπισαν κάτω από έναν ναό στην αρχαία κατεστραμμένη πόλη Taposiris Magna στην Αίγυπτο ένα εκτεταμένο υπόγειο τούνελ, το οποίο οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ως «γεωμετρικό θαύμα».

Η ανακάλυψη έγινε σε βάθος 13 μέτρων από τη γη από την Kathleen Martinez του Πανεπιστημίου του Αγίου Δομίνικου στη Δομινικανή Δημοκρατία και την ομάδα της, κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων ανασκαφών στον ναό. Το τούνελ, ύψους περίπου δύο μέτρων, έχει λαξευθεί μέσα σε 1.305 μέτρα ψαμμίτη.

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, η κατασκευή του τούνελ θυμίζει τον περίφημο «Τάφο του Ευπαλίνου» στη Σάμο – ένα υδραγωγείο του 6ου αιώνα π.Χ., που θεωρείται θαύμα της μηχανικής.

Το τούνελ της Taposiris Magna θεωρείται εξίσου εντυπωσιακό. Μέρος του βρίσκεται σήμερα πλημμυρισμένο, ενώ ο σκοπός του παραμένει άγνωστος.

Η Martinez, που εργάζεται στον αρχαιολογικό χώρο από το 2004 αναζητώντας τον χαμένο τάφο της Κλεοπάτρας Ζ’, θεωρεί την ανακάλυψη αυτή ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο στοιχείο.

Η Taposiris Magna ιδρύθηκε γύρω στο 280 π.Χ. από τον Πτολεμαίο Β’, γιο του στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πρόγονο της Κλεοπάτρας. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ο ναός ήταν αφιερωμένος στον θεό Όσιρη και στη θεά Ίσιδα – θεότητες με τις οποίες η Κλεοπάτρα είχε ταυτιστεί ισχυρά.

Στον χώρο έχουν βρεθεί αγαλματίδια της Ίσιδας, καθώς και νομίσματα με τη μορφή και το όνομα της Κλεοπάτρας και του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Οι επιστήμονες σχεδιάζουν να συνεχίσουν τις έρευνες στη γύρω περιοχή και στη Μεσόγειο Θάλασσα. Μεταξύ 320 και 1303 μ.Χ., σειρά σεισμών προκάλεσε την κατάρρευση τμημάτων του ναού, τα οποία καλύφθηκαν από τα νερά.

Προηγούμενες ανασκαφές έχουν αποκαλύψει δίκτυο στοών που εκτείνεται από τη λίμνη Μαριούτ μέχρι τη Μεσόγειο, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα να κρύβονται εκεί σημαντικά ευρήματα.

Ήδη, μέσα στο τούνελ έχουν εντοπιστεί αρχαιολογικά ευρήματα, όπως ένας ορθογώνιος ασβεστολιθικός όγκος και θραύσματα κεραμικών.

Όπως είχε δηλώσει το 2009 ο τότε υπουργός Αρχαιοτήτων Zahi Hawass, «αν ανακαλύψουμε τον τάφο της Κλεοπάτρας και του Μάρκου Αντωνίου, θα πρόκειται για τη σημαντικότερη ανακάλυψη του 21ου αιώνα. Ακόμη κι αν δεν τον βρούμε, έχουμε ήδη κάνει σπουδαίες ανακαλύψεις μέσα και έξω από τον ναό».

