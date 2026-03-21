Έρευνα Καταλανού επιστήμονα στην Ισπανία έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς υποστηρίζει ότι οι Πυραμίδες της Γκίζας ενδέχεται να είναι ηλικίας έως και 12.000 ετών — πιθανώς προγενέστερες του ίδιου του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά χωρίς να έχει αξιολογηθεί από άλλους επιστήμονες, υπονοεί ότι τα εμβληματικά αυτά μνημεία ίσως δεν κατασκευάστηκαν από Αιγύπτιους.

Τι υποστηρίζει η καταλανική μελέτη

Η έρευνα, με τίτλο The Pyramids of Giza: Legacy of an Unknown Civilization, δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Academia.edu από Καταλανό συγγραφέα. Στον πυρήνα της διατυπώνει μια απλή αλλά αμφιλεγόμενη θέση: οι πυραμίδες ίσως υπήρχαν πολύ πριν από τον αιγυπτιακό πολιτισμό.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι Αιγύπτιοι δεν έχτισαν τις πυραμίδες από την αρχή, αλλά πιθανόν κληρονόμησαν προϋπάρχουσες δομές, τις οποίες στη συνέχεια προσπάθησαν να αναπαραγάγουν. Αν αυτό ισχύει, η χρονολόγηση μετατίθεται περίπου 12.000 χρόνια πίσω, δηλαδή χιλιάδες χρόνια πριν από την ευρέως αποδεκτή περίοδο 2600–2500 π.Χ.

Μια τέτοια εκτίμηση θα σήμαινε πλήρη αναθεώρηση της ιστορίας.

Γιατί η θεωρία επιστρέφει ξανά και ξανά

Δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται τέτοιες αξιώσεις. Ερευνητές όπως οι Graham Hancock, Robert Bauval και Robert Schoch έχουν επίσης υποστηρίξει ότι ενδέχεται να υπήρξε προγενέστερος πολιτισμός πίσω από την αρχαία Αίγυπτο. Τέτοιες θεωρίες επανέρχονται συχνά, ιδίως όταν δημοσιεύονται νέες διαδικτυακές μελέτες.

Στην Ισπανία, όπου υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ιστορία και την αρχαιολογία, τέτοιες υποθέσεις βρίσκουν εύκολα απήχηση.

Τα επιχειρήματα για τη χρονολόγηση των 12.000 ετών

Η μελέτη συγκεντρώνει γνωστά επιχειρήματα που έχουν απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα εδώ και δεκαετίες. Ένα από τα πιο συζητημένα είναι η απουσία βασιλικών μουμιών μέσα στις Πυραμίδες της Γκίζας, παρότι θεωρούνται τάφοι. Καμία ταυτοποιημένη μούμια φαραώ δεν έχει βρεθεί σε αυτές.

Άλλοι ερευνητές επικαλούνται την ακρίβεια της λιθοδομής, ιδιαίτερα στο Δωμάτιο του Βασιλιά, υποστηρίζοντας ότι δεν εξηγείται εύκολα με τα εργαλεία χαλκού της εποχής. Επιπλέον, η θεωρία της διάβρωσης της Σφίγγας αποδίδει τα σημάδια φθοράς σε έντονες βροχοπτώσεις, κάτι που αντιστοιχεί σε πολύ παλαιότερο, πιο υγρό κλίμα.

Τέλος, επισημαίνεται η αστρονομική ευθυγράμμιση των πυραμίδων, που θεωρείται ένδειξη προχωρημένων γνώσεων για τα άστρα. Για τους υποστηρικτές της μελέτης, όλα αυτά συνθέτουν μια ενιαία εικόνα.

Η θέση των επιστημόνων

Παρά τη δημοσιότητα που έχει λάβει η έρευνα, οι περισσότεροι αρχαιολόγοι παραμένουν δύσπιστοι. Η επικρατούσα επιστημονική άποψη στηρίζεται σε εκτενή αρχαιολογικά στοιχεία, όπως η σύνδεση των πυραμίδων με γνωστούς Αιγύπτιους ηγεμόνες, τα ιστορικά αρχεία και οι αποδείξεις για την οργάνωση του εργατικού δυναμικού και τις τεχνικές κατασκευής.

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης ότι η μελέτη δεν έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση από την επιστημονική κοινότητα, γεγονός που την καθιστά ενδιαφέρουσα αλλά μη αποδεδειγμένη υπόθεση.

Γιατί τέτοιες ιστορίες γίνονται viral

Οι πυραμίδες εξακολουθούν να προκαλούν δέος και απορίες. Το μέγεθος, η ακρίβεια και η γεωμετρία τους οδηγούν πολλούς να αναζητούν εναλλακτικές εξηγήσεις. Στην Ισπανία, όπου οι ειδήσεις συνδυάζονται συχνά με viral περιεχόμενο, μια ιστορία με τοπικό στοιχείο –όπως η συμμετοχή ενός Καταλανού ερευνητή– εξαπλώνεται ταχύτατα.

Τι πρέπει να συγκρατήσει ο αναγνώστης

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επιστημονική συναίνεση που να στηρίζει την άποψη ότι οι πυραμίδες είναι 12.000 ετών ή ότι κατασκευάστηκαν από άγνωστο πολιτισμό. Ωστόσο, η επανεξέταση της ιστορίας παραμένει ουσιαστικό μέρος της επιστημονικής διαδικασίας.

Η καθιερωμένη θέση εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι πυραμίδες χτίστηκαν από τους αρχαίους Αιγύπτιους πριν από περίπου 4.500 χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, η καταλανική μελέτη έχει καταφέρει κάτι διαφορετικό: να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια γύρω από ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ανθρωπότητας.

Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που οι θεωρίες για τις πυραμίδες δεν παύουν ποτέ να επιστρέφουν.

Πηγή: euroweeklynews.com