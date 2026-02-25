Αιγυπτιολόγος υποστηρίζει ότι οι Μεγάλες Πυραμίδες της Γκίζας ενδέχεται να κατασκευάστηκαν από έναν προηγμένο πολιτισμό, χιλιάδες χρόνια πριν από ό,τι πιστεύεται έως σήμερα.

Ο ανεξάρτητος ερευνητής António Ambrósio από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης παρουσιάζει στοιχεία που, όπως ισχυρίζεται, δείχνουν ότι οι τρεις κύριες πυραμίδες της Γκίζας θα μπορούσαν να είναι έως και 12.000 ετών, δηλαδή να προϋπήρχαν των αρχαίων Αιγυπτίων κατά χιλιετίες.

Αν η θεωρία του επαληθευτεί, θα μπορούσε να ανατρέψει πλήρως την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη μιας «υπερπολιτισμένης» κοινωνίας που κατασκεύασε πυραμίδες και άλλες μεγαδομές σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Τα στοιχεία που επικαλείται ο ερευνητής

Στην καρδιά της επιχειρηματολογίας του Ambrósio βρίσκονται μια σειρά από ασυνέπειες που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν ότι οι Αιγύπτιοι απλώς αντέγραψαν τις αρχικές πυραμίδες αφού ανακάλυψαν τις αρχαίες κατασκευές της Γκίζας.

Η νέα μελέτη, η οποία δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από άλλους επιστήμονες, σημειώνει ότι δεν έχουν βρεθεί μούμιες ή ταφικά αντικείμενα μέσα στις πυραμίδες, παρότι θεωρούνται οι τάφοι των Χέοπα, Χεφρήνου και Μυκερίνου.

Οι πυραμίδες, που κατά την επίσημη χρονολόγηση χτίστηκαν πριν από περίπου 4.600 χρόνια, παρουσιάζουν εξαιρετική μηχανική ακρίβεια, ευθυγραμμίζονται με αστερισμούς και διαθέτουν απόλυτα επίπεδη βάση.

Σύμφωνα με τον Ambrósio, τέτοιου επιπέδου τεχνική δεν επαναλήφθηκε ποτέ σε μικρότερες πυραμίδες που κατασκευάστηκαν μεταξύ 2500 και 2150 π.Χ., ενώ η Σφίγγα φέρει ίχνη διάβρωσης από βροχές που είχαν να σημειωθούν στην περιοχή από το 5000 έως το 3000 π.Χ. — ένδειξη ότι ολόκληρο το σύμπλεγμα ήταν ήδη αρχαίο και διαβρωμένο όταν ξεκίνησε ο αιγυπτιακός πολιτισμός.

Αμφισβήτηση της παραδοσιακής χρονολόγησης

Ο Ambrósio υποστηρίζει πως «οι πυραμίδες της Γκίζας δεν κατασκευάστηκαν από τους φαραώ της Δ’ Δυναστείας, αλλά απλώς οικειοποιήθηκαν από αυτούς». Όπως αναφέρει, οι μεταγενέστερες πυραμίδες αποτελούν «ατελείς προσπάθειες μίμησης» των προϋπαρχουσών δομών.

Επισημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχουν αρχαία κείμενα που να συνδέουν άμεσα τους φαραώ με την ανέγερση των πυραμίδων. Μοναδικό στοιχείο αποτελεί η λεγόμενη χαραγή του Χέοπα, μια ιερογλυφική επιγραφή σε κόκκινη ώχρα εντός κρυφού θαλάμου της Μεγάλης Πυραμίδας, η οποία ωστόσο έχει αμφισβητηθεί από ορισμένους συγγραφείς ως πιθανή πλαστογραφία του 19ου αιώνα.

«Καμία μούμια δεν έχει βρεθεί στις πυραμίδες της Γκίζας», αναφέρει ο ερευνητής, προσθέτοντας ότι η άδεια σαρκοφάγος που αποδίδεται στον Χέοπα «δεν αποδεικνύει ότι τις έχτισε, αλλά ότι τις διεκδίκησε».

Παράλληλες θεωρίες και διεθνείς συγκρίσεις

Η μελέτη παρατηρεί ότι οι μεταγενέστερες πυραμίδες ήταν μικρότερες, λιγότερο σταθερές και δεν παρουσίαζαν αστρονομική ευθυγράμμιση, γεγονός που υποδηλώνει απώλεια τεχνογνωσίας.

Ο Ambrósio συνδέει τις πυραμίδες της Γκίζας με άλλους αρχαίους χώρους, όπως το Σακσαϊουαμάν στο Περού και τη Βάαλμπεκ στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι ίσως ανήκουν σε μια κοινή παράδοση ενός άγνωστου προηγμένου πολιτισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Αιγύπτιοι κληρονόμησαν αυτές τις κατασκευές και προσπάθησαν να τις αντιγράψουν, ενώ η έννοια του Zep Tepi —της «Πρώτης Εποχής» των θεών— ίσως αντανακλά μια πραγματική ιστορική περίοδο, περίπου το 10.500 π.Χ., όταν άνθισε αυτή η χαμένη κοινωνία.

Κώδικες γνώσης και κοσμική γεωμετρία

Ο ανεξάρτητος ερευνητής Matthew LaCroix δήλωσε στη Daily Mail ότι ο αρχαίος αυτός πολιτισμός πιθανόν να άφησε έναν «κώδικα γνώσης» μέσω γεωμετρίας, συμβόλων και μνημειακής αρχιτεκτονικής, προκειμένου να διασωθεί η σοφία του ενόψει καταστροφικών γεγονότων.

Πρόσφατες ανακαλύψεις στην Αίγυπτο και αλλού εντόπισαν επαναλαμβανόμενα σύμβολα —όπως γιγαντιαία σχήματα Τ και βαθμίδες πυραμίδων— που, σύμφωνα με τους ερευνητές, συνδέονται με εποχές πολύ παλαιότερες του Zep Tepi, φτάνοντας έως και τα 40.000 χρόνια πριν.

Κατά τον LaCroix, ο μυστηριώδης αυτός πολιτισμός παρακολουθούσε τους κοσμικούς κύκλους και ενσωμάτωνε διδάγματα για τη δομή του σύμπαντος στα ιερά του μνημεία, όπως ακριβώς οι πυραμίδες της Γκίζας που ευθυγραμμίζονται με τη ζώνη του Ωρίωνα.