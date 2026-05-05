Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπέμπει ισχυρό σήμα κινδύνου για την πορεία της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς, κάνοντας λόγο για μια ενδεχομένως «ιστορική» κρίση. Δεν πρόκειται για υπερβολή, αλλά για την αποτύπωση μιας σύνθετης πραγματικότητας, όπου η γεωπολιτική αστάθεια, η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες δημιουργούν μια «τέλεια καταιγίδα».

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται η αποσταθεροποίηση των διεθνών ενεργειακών ροών, με βασικό παράγοντα την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Ο επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη έχει ήδη επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος άνω των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ για εισαγωγές ενέργειας, χωρίς αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει μια βαθιά ανισορροπία μεταξύ ζήτησης και διαθέσιμων πόρων.

Κρίσιμος παράγοντας της αβεβαιότητας είναι τα στρατηγικά σημεία διέλευσης ενέργειας, όπως το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία του μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις τιμές και στην επάρκεια εφοδιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κρίση, ωστόσο, δεν είναι μόνο αποτέλεσμα συγκυριακών εξελίξεων. Αντανακλά και τις δομικές αδυναμίες του ενεργειακού μοντέλου. Η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα ορυκτά καύσιμα, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε γεωπολιτικά σοκ.

Ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο, η πλήρης αποκατάσταση της ισορροπίας θεωρείται δύσκολη και χρονοβόρα, με ορισμένες υποδομές –ιδίως στον τομέα του φυσικού αερίου– να απαιτούν χρόνια για να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία.

Οι οικονομικές συνέπειες είναι ήδη ορατές. Η αύξηση του κόστους ενέργειας μεταφέρεται άμεσα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενισχύοντας τον πληθωρισμό και περιορίζοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Παράλληλα, η πιθανότητα ελλείψεων σε κρίσιμα καύσιμα, όπως το αεροπορικό καύσιμο, δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για το εμπόριο και τις μεταφορές.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κρίση αναδεικνύει ένα βαθύτερο ζήτημα: την ενεργειακή εξάρτηση ως στρατηγική αδυναμία. Παρά τα βήματα διαφοροποίησης μετά το 2022, η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται από εισαγωγές σε ένα περιβάλλον αυξημένου διεθνούς ανταγωνισμού, ιδιαίτερα από τις ασιατικές οικονομίες.

Απέναντι σε αυτή την πρόκληση, οι Βρυξέλλες χαράσσουν μια τριπλή στρατηγική. Πρώτον, ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού μέσω αποθεμάτων και καλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών. Δεύτερον, διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από ασταθείς περιοχές. Και τρίτον, επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και ηλεκτροκίνηση.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η κρίση δεν είναι προσωρινή, αλλά αποκαλύπτει τα όρια ενός παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος που βρίσκεται σε φάση μετάβασης. Και η διαχείρισή της θα καθορίσει όχι μόνο την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης, αλλά και τη γεωπολιτική της θέση τα επόμενα χρόνια.