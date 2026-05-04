Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να ενισχύει οικονομικά τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις, μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (FAMI) για την περίοδο 2021-2027. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση, η Ισπανία θα λάβει επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 244 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική ενίσχυση στα 812 εκατομμύρια από την έναρξη του προγράμματος. Το ποσό προσεγγίζει τα 900 εκατομμύρια αν συμπεριληφθούν και οι πόροι από ειδικούς μηχανισμούς έκτακτης στήριξης.

Οι πόροι αυτοί διοχετεύονται κυρίως στην εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, στη λειτουργία κέντρων υποδοχής προσφύγων και σε προγράμματα ένταξης και προστασίας θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Παράλληλα, χρηματοδοτούνται δράσεις εθελοντικής επιστροφής μεταναστών, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου, με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η θέση της Ελλάδας στο μεταναστευτικό

Σε παρόμοια θέση με την Ισπανία βρίσκεται και η Ελλάδα, η οποία συγκαταλέγεται στις χώρες πρώτης γραμμής λόγω της γεωγραφικής της θέσης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Μαζί με την Ιταλία και την Κύπρο, δέχεται αυξημένη πίεση από παράτυπες αφίξεις και συμμετέχει ενεργά σε μηχανισμούς ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, όπως η μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο σε άλλα κράτη-μέλη ή η οικονομική αντιστάθμιση.

Στην ελληνική περίπτωση, τα ευρωπαϊκά κονδύλια κατευθύνονται στη δημιουργία και λειτουργία δομών υποδοχής, στην επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και στην ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων. Επιπλέον, χρηματοδοτούνται δράσεις κοινωνικής ένταξης, εκπαίδευσης και στήριξης ευάλωτων ομάδων. Ωστόσο, διεθνείς εκθέσεις υπογραμμίζουν ότι η αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διοικητική ικανότητα των κρατών-μελών και τη συνολική ευρωπαϊκή συνεργασία.

Μια συνεχιζόμενη πρόκληση για την Ευρώπη

Το μεταναστευτικό παραμένει μία από τις σημαντικότερες πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις για την Ευρώπη. Παρά την αύξηση των διαθέσιμων πόρων και την προώθηση κοινών πολιτικών, ζητήματα όπως η κατανομή ευθυνών, η ένταξη των μεταναστών και η ασφάλεια των συνόρων εξακολουθούν να προκαλούν έντονες πολιτικές συζητήσεις.

Για χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αποτελεί κρίσιμο εργαλείο διαχείρισης, ωστόσο δεν επαρκεί από μόνη της χωρίς μια ολοκληρωμένη στρατηγική που να συνδυάζει την αλληλεγγύη με την αποτελεσματικότητα.