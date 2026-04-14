Σε διάστημα 40 ημερών – από την 1η Μαρτίου έως και τις 9 Απριλίου – το Τμήμα Ανακλήσεων της Διεύθυνσης Επιστροφών της Υπηρεσίας Ασύλου προχώρησε στην ανάκληση 1.203 προσφυγικών καθεστώτων πολιτών Συρίας. Αυτή η απόφαση ελήφθη κατόπιν επανεξέτασης των καθεστώτων και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μετρήσιμα αποτελέσματα καταγράφονται στον τομέα των εθελούσιων επιστροφών προς τη Συρία, «επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης πολιτικής και τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της Δράσης «Εφαρμογή των Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών και μέτρων επανένταξης», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από τον ΔΟΜ Ελλάδας, η χώρα μας καταγράφει την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, από τον Οκτώβριο του 2025 έως σήμερα, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση σε εθελούσιες επιστροφές προς τη Συρία με 89 επιστροφές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 50% του συνόλου των επιστροφών που έγιναν από την ΕΕ. Στο μεταξύ, σε όλη την ΕΕ έγιναν συνολικά 178 επιστροφές. Είναι ενδεικτικό πως από τη Γερμανία έγιναν 24 επιστροφές, όσες και από τη Φινλανδία ενώ από το Βέλγιο μόλις έξι.

Αξίζει να σημειωθεί πώς ο απόλυτος αριθμός των συνολικών αριθμών επιστροφών από την ΕΕ προς τη Συρία παραμένει χαμηλός. Διευκρινίζεται δε, πως το πρόγραμμα των εθελούσιων επιστροφών βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο εφαρμογής, δημιουργώντας βάσιμες προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση των επιδόσεων το προσεχές διάστημα.