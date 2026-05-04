Η είδηση για την επιστροφή των αρχαίων θησαυρών στην Ελλάδα κοινοποιήθηκε από την Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle), μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτησή της παρέθεσε πληροφορίες από την υπηρεσία U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) σχετικά με μια σημαντική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την ICE, στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου τελετή επαναπατρισμού 26 αρχαίων αντικειμένων. Τα έργα παραδόθηκαν από τις αμερικανικές αρχές (ICE HSI) στην Ελληνική Δημοκρατία, σηματοδοτώντας ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα στην προστασία και ανάκτηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Η επιστροφή του Ασκληπιού

Ανάμεσα στους πολύτιμους θησαυρούς που επέστρεψαν στην Ελλάδα ξεχωρίζει ένας μαρμάρινος κορμός που απεικονίζει τον Ασκληπιό, τον αρχαίο Έλληνα θεό της ιατρικής και της θεραπείας. Το έργο αποτελεί εξαιρετικό δείγμα γλυπτικής της ρωμαϊκής περιόδου, με ιδιαίτερη καλλιτεχνική και ιστορική σημασία.

Χρονολογία: Το άγαλμα χρονολογείται από τον 1ο ή 2ο αιώνα μ.Χ., εποχή κατά την οποία η λατρεία του Ασκληπιού είχε εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον ελληνορωμαϊκό κόσμο.

Διαστάσεις: Το γλυπτό έχει ύψος περίπου 40 ίντσες (περίπου ένα μέτρο), γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανότατα αποτελούσε τμήμα μεγαλύτερης καλλιτεχνικής σύνθεσης ή ναϊκού διακόσμου.

Ιστορικό: Το αντικείμενο κατασχέθηκε από τις αρμόδιες αρχές έπειτα από εκτεταμένη έρευνα των υπηρεσιών HSI (Homeland Security Investigations) και CBP (Customs and Border Protection). Η συνεργασία αυτή συνέβαλε καθοριστικά στην ασφαλή επιστροφή του έργου στην Ελλάδα, ενισχύοντας τις διεθνείς προσπάθειες κατά της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων.