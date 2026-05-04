Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δημοσιοποίησε νέο χάρτη της περιοχής των Στενών του Ορμούζ, η οποία, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τελεί υπό τον έλεγχό του. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε ενδιαφέρον, καθώς η περιοχή αποτελεί στρατηγικής σημασίας πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ζώνη που παρουσιάζεται στον χάρτη ξεκινά δυτικά από μια γραμμή που ενώνει το απώτατο δυτικό άκρο του νησιού Κεσμ του Ιράν με το εμιράτο Ουμ αλ Καουάιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ανατολικά, η περιοχή ορίζεται από γραμμή που συνδέει το Όρος Μομπάρακ (Kooh Mobarak – Κουχ Μομπάρακ) του Ιράν με το Εμιράτο της Φουτζάιρα των ΗΑΕ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η περιοχή που οι Φρουροί της Επανάστασης διακηρύσσουν ότι ελέγχουν έχει μεταβληθεί σε σχέση με προηγούμενες οριοθετήσεις.