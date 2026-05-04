Υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε ότι πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επλήγη από ιρανικούς πυραύλους, δήλωσε ο δημοσιογράφος του Axios Barak Ravid.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι δύο πύραυλοι έβαλαν κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου, όταν αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις, κοντά στην παράκτια πόλη Τζασκ.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν απέτρεψε την είσοδο «αμερικανοσιωνιστικών» πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση.

Τεχεράνη: «Μην πλησιάζετε τα Στενά του Ορμούζ»

Νωρίτερα σήμερα η Τεχεράνη, αντιδρώντας στις χθεσινές ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί έναρξης της Επιχείρησης Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, απηύθυνε προειδοποίηση προς το Ναυτικό των ΗΠΑ να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ.

Η Ενιαία Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε επίσης όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα να απέχουν από οποιαδήποτε κίνηση χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις που σταθμεύουν στο Στενό.