Οσοι εντός του ΠΑΣΟΚ δεν βλέπουν με καλό μάτι τις μεταγραφές (και κυρίως τις επιστροφές) έχουν ήδη βρει το σχετικό κώλυμα για τη Θεοδώρα Τζάκρη – με αφορμή τις πρόσφατες αλλαγές στο καταστατικό, που μπορεί να μην έχουν αναρτηθεί ακόμα στην ιστοσελίδα του κόμματος επίσημα, ωστόσο έχουν δημοσιοποιηθεί από τον ίδιο τον Ανδρουλάκη: υπάρχει ασυμβίβαστο με αναδρομική ισχύ στις θητείες των βουλευτών, με ανώτατο όριο τα 20 χρόνια. Η Τζάκρη, στον Νομό Πέλλας, εκλέγεται από το 2004 ανελλιπώς, δηλαδή 22 χρόνια. Από αυτά, ωστόσο, τα 11 δεν τα έχει περάσει ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αλλά του ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα που ίσως αλλάζει τα δεδομένα.

Τακτικές συνεδριάσεις

Θα συζητηθεί το θέμα «μεταγραφές» στο επόμενο Πολιτικό Συμβούλιο; Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος, γιατί αυτή τη στιγμή στην αξιωματική αντιπολίτευση η τάση που κυριαρχεί είναι αυτή που λέει «πάμε ενωμένοι μέχρι τις κάλπες». Συνεδρίαση, πάντως, αναμένεται να γίνει μεθαύριο – αντίθετα με τις κακές γλώσσες που ενδεχομένως πίστευαν πως τα νέα όργανα θα έχουν την τύχη των παλιών (δηλαδή δεν θα συνεδριάζουν καθόλου). Και μάλιστα, όχι απλώς θα συνεδριάζουν, αλλά θα συνεδριάζουν και τακτικά. Με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να διατείνονται πως αυτό το «τακτικά» μπορεί να σημαίνει και μια φορά το δεκαπενθήμερο. Για να δούμε.

Τέσσερα σημεία

Δεν είναι ο Τσίπρας ο μόνος πρώην που καταθέτει προτάσεις – από την Κομοτηνή, όπου βρισκόταν για μια εκδήλωση της τοπικής ΠΑΣΠ, το ίδιο έκανε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε τέσσερα αναγκαία σημεία: τη δημιουργία μιας μεταρρυθμιστικής Βίβλου, με προοδευτικό και πράσινο πρόσημο («Δημόσια γη, αιγιαλοί, δάση, βυθοί – δεν πωλούνται. Προστατεύονται», είπε, για παράδειγμα), τον εκδημοκρατισμό της οικονομίας ώστε να γίνει «κοινό μέλλον», τη δημοκρατική εμβάθυνση στην ψηφιακή εποχή και, κυρίως, τον μετασχηματισμό του Υπερταμείου σε Εθνικό Αναπτυξιακό Θεσμό: «Αυτό το παιδί της κρίσης γεννήθηκε για να φυλάει τα κλειδιά της δημόσιας περιουσίας υπό επιτήρηση (…) Η εποχή αυτή τελείωσε».

Για τους Αρμένιους

Μια από τις στάσεις του Κωνσταντίνου Τασούλα χθες στο Ερεβάν, όπου βρίσκεται για την 8η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Επιτροπής, ήταν το μνημείο της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Στο επιβλητικό μνημείο, με την άσβεστη φωτιά που συμβολίζει την αναγέννηση του αρμενικού έθνους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι, δηλώνοντας πως η μνήμη είναι η προϋπόθεση για την αποτροπή επανάληψης των εγκλημάτων. Το απόγευμα, ο Τασούλας ήταν καλεσμένος στο δείπνο προς τιμήν των αρχηγών κρατών που επρόκειτο να παραθέσουν ο πρόεδρος της χώρας, Βαχάγκν Χατσατουριάν, ο πρωθυπουργός Νίκολ Πασινιάν και ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Αλέν Σιμονιάν – δύο εξ αυτών έχουν ήδη επισκεφθεί την Ηρώδου Αττικού.

Απορία

Θέλουν σίγουρα στη ΝΔ να επιμείνουν σε όσα λένε για «προσυμφωνία» στις Ανεξάρτητες Αρχές;