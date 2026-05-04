Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέφεραν στο Πακιστάν 22 μέλη πληρώματος ιρανικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που είχαν συλλάβει τον Απρίλιο, και πρόκειται να τα παραδώσουν σήμερα στις ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ως «μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης» ανάμεσα στις δύο χώρες.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για την υπόθεση, η οποία συνδέεται με τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν το υπό ιρανική σημαία πλοίο Touska, που ανήκει στον όμιλο Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), στον οποίο έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις. Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοικτά του λιμανιού Τσαμπαχάρ του Ιράν, στον κόλπο του Ομάν, τον περασμένο μήνα.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), αρμόδια για τη Μέση Ανατολή, ανέφερε ότι το πλήρωμα του Touska αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις σε διάστημα έξι ωρών και παραβίασε τον αποκλεισμό που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την πλευρά του, το Ιράν καταδίκασε την ενέργεια χαρακτηρίζοντάς την «παράνομη και παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ζητώντας την άμεση απελευθέρωση του πλοίου, των ναυτικών του και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών, το πλοίο θα μετακινηθεί στα χωρικά ύδατα του Πακιστάν ώστε να επιστραφεί στους ιδιοκτήτες του μετά τις απαραίτητες επισκευές.

Εντάσεις και προσπάθειες αποκλιμάκωσης

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, ανεστάλη πριν από τέσσερις εβδομάδες, ύστερα από την κήρυξη εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός. Ωστόσο, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να συγκρούονται στη θάλασσα, με αμοιβαίες κατασχέσεις εμπορικών πλοίων.

Παράλληλα, ειρηνευτικές συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα στο Πακιστάν, το οποίο επιχειρεί να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή. Οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο, δεν οδήγησαν σε συμφωνία.