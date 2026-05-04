Η κρίση στο Ορμούζ και η παγκόσμια ενεργειακή αστάθεια ενισχύουν τη Μόσχα, με τα έσοδα από το πετρέλαιο να εκτοξεύονται και να στηρίζουν την οικονομία της

Η διεθνής ενεργειακή κρίση μετατρέπεται σε οικονομικό «σωσίβιο» για τη Ρωσία, η οποία βλέπει τα έσοδά της από το πετρέλαιο να εκτοξεύονται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων. Η άνοδος των τιμών του αργού, σε συνδυασμό με τις διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, δημιουργεί ένα απροσδόκητο δημοσιονομικό όφελος για τη Μόσχα.

Ο υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ ανακοίνωσε ότι ο ρωσικός προϋπολογισμός αναμένεται να ενισχυθεί με επιπλέον 200 δισ. ρούβλια, δηλαδή περίπου 2,7 δισ. δολάρια, ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Πρόκειται για μια σημαντική ένεση ρευστότητας, σε μια συγκυρία όπου η ρωσική οικονομία συνεχίζει να κινείται υπό το βάρος διεθνών πιέσεων και κυρώσεων.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν εξεταστεί η δυναμική των εξαγωγών. Σύμφωνα με στοιχεία του Centre for Research on Energy and Clean Air, τα έσοδα από τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε έναν μόλις μήνα. Τον Μάρτιο κατέγραψαν αύξηση 94% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, φτάνοντας τα 431 εκατ. ευρώ ημερησίως – ένα επίπεδο που υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο των τιμών στην ενεργειακή εξίσωση.

Καθοριστικός παράγοντας αυτής της ανόδου είναι η κρίση στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Η ένταση μεταξύ Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες και των συμμάχων τους έχει περιορίσει τη ροή πετρελαίου, οδηγώντας σε απότομη άνοδο των τιμών στις διεθνείς αγορές. Το αποτέλεσμα είναι μια έμμεση ενίσχυση των εξαγωγέων που παραμένουν ενεργοί, με τη Ρωσία να συγκαταλέγεται στους βασικούς ωφελημένους.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντρ Νόβακ έσπευσε να καθησυχάσει τις αγορές, εκτιμώντας ότι η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ+ δεν θα οδηγήσει σε πόλεμο τιμών, κυρίως λόγω του υφιστάμενου ελλείμματος υδρογονανθράκων. Με άλλα λόγια, η αγορά παραμένει «σφιχτή», γεγονός που διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Ωστόσο, πίσω από την εικόνα της ανόδου κρύβεται μια σημαντική ιδιαιτερότητα: τα έσοδα από το πετρέλαιο δεν αποτυπώνονται άμεσα, αλλά με καθυστέρηση περίπου τριών μηνών, καθώς οι συμβάσεις βασίζονται σε μέσες τιμές προηγούμενων περιόδων. Αυτό σημαίνει ότι τα πραγματικά οφέλη από τη σημερινή εκτίναξη των τιμών θα συνεχίσουν να ενισχύουν τον ρωσικό προϋπολογισμό και τους επόμενους μήνες.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει ένα διαχρονικό παράδοξο της παγκόσμιας οικονομίας: σε περιόδους κρίσης και αστάθειας, οι παραγωγοί ενέργειας μπορούν να ενισχύονται αντί να αποδυναμώνονται.

Για τη Ρωσία, το πετρέλαιο παραμένει όχι απλώς βασικός οικονομικός πυλώνας, αλλά και γεωπολιτικό εργαλείο με αυξανόμενη σημασία σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.