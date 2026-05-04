Ισχυρός σεισμός 6 βαθμών σημειώθηκε τη Δευτέρα (04/05) στην περιοχή Σαμάρ των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Όπως ανακοίνωσε το GFZ, το επίκεντρο εντοπίστηκε σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων (6,2 μιλίων), προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Samar, Philippines: a M6.0 earthquake struck at 06:09 UTC on May 4, 2026, at 33 km depth, with felt reports across parts of the Visayas. #lindol #sismo pic.twitter.com/kw738lKmEG — GeoTechWar (@geotechwar) May 4, 2026

Η υπηρεσία σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs) ανέφερε ότι αναμένονται ζημιές και μετασεισμοί τις επόμενες ώρες, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση.

2/ Samar, Philippines (More footage):M6.0 earthquake on May 4, 2026, at 06:09 UTC, 73 km deep, with felt reports across the Visayas and no major damage reported. #lindol #sismo https://t.co/CPQk28Bf17 pic.twitter.com/VUyV6Qejhd — GeoTechWar (@geotechwar) May 4, 2026

Την ίδια ώρα, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να αποτυπώνουν τη στιγμή που εκδηλώνεται ο σεισμός, προκαλώντας πανικό σε κατοίκους και εργαζόμενους.