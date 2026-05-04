Ισχυρός σεισμός 6 βαθμών σημειώθηκε τη Δευτέρα (04/05) στην περιοχή Σαμάρ των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Όπως ανακοίνωσε το GFZ, το επίκεντρο εντοπίστηκε σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων (6,2 μιλίων), προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

 

Η υπηρεσία σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs) ανέφερε ότι αναμένονται ζημιές και μετασεισμοί τις επόμενες ώρες, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση.

 

 

Την ίδια ώρα, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να αποτυπώνουν τη στιγμή που εκδηλώνεται ο σεισμός, προκαλώντας πανικό σε κατοίκους και εργαζόμενους.

