Έχει την πλάκα του να απομονώνεις αριθμούς. Να βασίζεσαι σε αυτούς και όχι να προσεγγίζεις την πραγματικότητα και βέβαια να αγνοείς τον (εκάστοτε) βαθμό δυσκολίας.

Πολυτιμότερος παίκτης, λοιπόν, για τη δεύτερη αγωνιστική των play offs της Ευρωλίγκας αναδείχθηκε ο Φακούντο Καμπάτσο. Ο γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν εντυπωσιακός στο 102-75 με τη Χάποελ, η Βασίλισσα έφτασε στο 2-0 και αγγίζει την πρόκριση στο final four της διοργάνωσης. Ο δε αργεντινός πληθωρικός «κοντός» είχε 23 πόντους και 30 στο σύστημα αξιολόγησης.

Αλλά ό,τι κι αν έκανε, δεν μπορεί να συγκριθεί με την παράσταση του Χέιζ-Ντέιβις στη Βαλένθια. Ο ολ-αράουντ άσος του Τριφυλλιού, που «κούμπωσε» εξαιρετικά στο πράσινο σύνολο, είχε 27 πόντους και 29 στην αξιολόγηση. Και τι μ’ αυτό, αλήθεια; Για έναν βαθμό έχασε από τον Καμπάτσο.

Ποιος ξεχνά τα δύο τρίποντα-μαχαιριές στη Βαλένθια στην παράταση; Μπορείς να προσπεράσεις έτσι απλά το καλάθι της νίκης ακριβώς με τον ήχο της κόρνας; Και τι είναι πιο απαιτητικό και δύσκολο; Ένα εντός έδρας ραντεβού με τη Χάποελ ή ένα διπλό «δήλωση στόχων» στην καυτή έδρα της Βαλένθια; Η απάντηση μοιάζει προφανής: το δεύτερο. Η στατιστική δεν μπορεί να απομονώνεται από τα παιχνίδια και συνολικά τις συνθήκες.

Ακόμη κι αν ένας παίκτης τα… σπάσει στο σπίτι του, μετρά ποιον έχει απέναντί του και τι έκανε ένας άλλος σε έδρα εχθρική και σε ματς που ήδη συγκαταλέγεται στα πλέον αμφίρροπα και συναρπαστικά των play offs από την καθιέρωσή τους και μετά. Αφήστε που η φωτό με τον Χέιζ-Ντέιβις να πανηγυρίζει με υψωμένο το χέρι, μπορεί να μπει και ως εξώφυλλο σε ένα από τα άλμπουμ της εφετινής Ευρωλίγκας.

Όσο για τον αμερικανό παίκτη του Παναθηναϊκού, το αγχολυτικό του δεν είναι μόνο το σίγουρο και γεμάτο αυτοπεποίθηση στυλ που έχει όταν πατά το παρκέ, αλλά και τα αρκετά ταξίδια που κάνει ανάμεσα σε βουνά υποχρεώσεων. Μετέβη σε Ινδία, Σαντορίνη, Λουγκάνο και τώρα σε Ιορδανία ο Χέις-Ντέιβις. Όταν έχει ρεπό το αξιοποιεί στο έπακρο. Γιατί αυτό είναι το νόημα της χορήγησης άδειας: να αδειάζει το μυαλό από κάθε σκέψη και το σώμα να ανακτά δυνάμεις.

Και αν ο Χέις-Ντέιβις συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και με την ίδια ποιότητα στα κρίσιμα, τότε ο Παναθηναϊκός θα περάσει τη Βαλένθια και θα πανηγυρίσει την είσοδό του στο final four. Κόντρα σε αντίπαλο σκληροτράχηλο, που ήρθε δεύτερος στην κανονική διάρκεια, αλλά και που έχει μπάτζετ λίγο πάνω από το ένα τρίτο του δικού του.