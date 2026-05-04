Ένα απροσδόκητο θέαμα περίμενε τους κατοίκους της πόλης Χανγκτσόου στην Κίνα την Πρωτομαγιά (1/5) καθώς τα πρώτα ρομπότ τροχονόμοι βρίσκονται πλέον στα πόστα τους.

Πρόκειται για 15 έξυπνα ρομπότ διαχείρισης κυκλοφορίας στρατηγικά τοποθετημένα σε βασικές διασταυρώσεις του κέντρου της πόλης. Η αποστολή τους είναι να διαχειρίζονται την κυκλοφορία μη μηχανοκίνητων οχημάτων και πεζών, να παρέχουν οδηγίες και να βοηθούν τους αστυνομικούς, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο «συνεργασίας ανθρώπου-μηχανής».

Είναι προγραμματισμένα για συγκεκριμένες λειτουργίες ανάλογα με την περιοχή που τοποθετούνται. Στη διάσημη γραφική περιοχή της Δυτικής Λίμνης, οι επισκέπτες μπορούν απλώς να πλησιάσουν ένα ρομπότ, να πατήσουν το κουμπί «Θέλω να μιλήσω» στην διαδραστική οθόνη του και να ζητήσουν οδηγίες.

Σε μεγάλες διασταυρώσεις πόλεων, τα ρομπότ εξυπηρετούν ρόλο υποστήριξης των αρχών επιβολής του νόμου. Εξοπλισμένα με προηγμένους αλγόριθμους οπτικής αναγνώρισης, διεξάγουν έξυπνη παρακολούθηση 24/7 για τον εντοπισμό παραβάσεων του ΚΟΚ, όπως ηλεκτρικά σκούτερ που διασχίζουν τις γραμμές στάσης ή οδηγούς που δεν φορούν κράνος. Μόλις εντοπίσει μια παράβαση, το ρομπότ εκδίδει άμεση ηχητική προειδοποίηση και μπορεί να μεταδώσει τα δεδομένα για την ανάληψη δράσης.

Στόχος να μειώσει τον φόρτο εργασίας των τροχονόμων

Πέρα από την επιβολή και την υποστήριξη, τα ρομπότ μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως τροχονόμοι. Συγκεκριμένα μπορούν να εκτελέσουν οκτώ ξεχωριστές εντολές, όπως «πάμε», «στοπ», «αριστερή στροφή» και «δεξιά στροφή». Αυτό διασφαλίζει ότι τα σήματα τους είναι τέλεια ευθυγραμμισμένα με τα φανάρια, παρέχοντας σαφείς και σαφείς οδηγίες σε οδηγούς και πεζούς.

Σύμφωνα με αξιωματικό της Τροχαίας της Χανγκτσόου, η εισαγωγή των ρομπότ έχει μειώσει σημαντικά τον φόρτο εργασίας των ανθρώπων συναδέλφων τους.

Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο καθώς ρομπότ – τροχονόμοι αναπτύσσονται και σε άλλες πόλεις της Κίνας.

«Αυτό είναι μόνο είναι αρχή» λέει κορυφαίος επιστήμονας της ρομποτικής

Ο Τζιάνγκ Λέι, κορυφαίος επιστήμονας σε κέντρο ρομποτικής, τονίζει ότι η ανάπτυξη τροχονόμων ρομπότ σε πολλές πόλεις σημαίνει κάτι περισσότερο από εμπλοκή στον έλεγχο της κυκλοφορίας και την φωνητική αλληλεπίδραση με τους πολίτες. Σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή όπου η ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη συμμετέχει ενεργά στην διακυβέρνηση των κινεζικών πόλεων.

«Αυτή η τάση υποδηλώνει ότι οι τροχονόμοι ρομπότ είναι μόνο η αρχή, με περισσότερες βιομηχανίες στην Κίνα να είναι έτοιμες να επιταχύνουν τον έξυπνο μετασχηματισμό τους», τόνισε χαρακτηριστικά.