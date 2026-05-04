Το ματς στο Παγκρήτιο κρίθηκε πρωτίστως για τον Άρη από τη συνολική καλή λειτουργία του. Από τη βελτίωση που παρουσιάζει και το καθαρό μυαλό το οποίο επέδειξε, παρά την απώλεια της Ευρώπης.

Από εκεί και πέρα, το τελικό σκορ… έγραψαν δύο εξτρέμ. Πρώτο σημείο αναφοράς, αφού τα εξτρέμ και φέτος δεν προσέφεραν τα αναμενόμενα στην ομάδα. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με την απόδοση του Λορέν Μορόν, ο Άρης έχει φέτος την χειρότερη επίθεση της τελευταίας οκταετίας.

Το θέμα είναι ποιοί ήταν αυτοί οι δύο εξτρέμ. Οχι από τους πρωτοκλάσσάτους αλλά από τις… ρεζέρβες. Έτσι ήταν στο πλάνο της ομάδας το περασμένο καλοκαίρι, αλλά συνήθως όταν παίζουν δίνουν αυτό το κάτι παραπάνω σε σχέση με τους άλλους. Είτε από πλευράς θέλησης είτε από εκείνη της ουσίας.

Ο Ντούντου Ροντρίγκες για παράδειγμα, είναι ο πρώτος εξτρέμ του Άρη σε γκολ φέτος. Παρόλα αυτά έχει μόλις 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 848 λεπτά, ενώ μετά βίας ξεπερνάει τα χίλια (1017 συγκεκριμένα) με 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Τα 3 γκολ στο πρωτάθλημα έχουν έρθει μέσα από 17 τελικές ή αλλιώς 1/5,5 τελικές προσπάθειες στο περίπου. Πλέον είναι 2ος σκόρερ της ομάδας στο πρωτάθλημα και δεύτερος… γενικώς με τέσσερα γκολ, πίσω από τα οκτώ του Μορόν.

Αρκετά αδικημένος είναι και ο Γιαννιώτας, ο οποίος χθες πέτυχε το πρώτο του γκολ φέτος. Μόνο 618 λεπτά συμμετοχής στο πρωτάθλημα και μόνο τρεις φορές βασικός από τα 25 παιχνίδια που έχει παίξει φέτος σε όλες τις διοργανώσεις.

Επί Γρηγορίου, ο 33χρονος εξτρέμ βρήκε θέση στο αρχικό σχήμα, αγωνιστικό ρυθμό και το χθεσινό ωραίο γκολ ήταν η δική του επιβράβευση.

Δύο διαφορετικές… φωνές παικτών ότι φέτος άξιζαν κάτι παραπάνω, με δεδομένη την κατάσταση της ομάδας και ειδικά τα προβληματικά νούμερα στην επίθεση που φαίνεται να διορθώνονται το τελευταίο διάστημα.