Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά τον θάνατο τριών επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Ουσουάια της Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για πιθανή έξαρση του χανταϊού, ενώ τρεις ακόμη επιβάτες έχουν νοσήσει, με έναν να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, παραμένει άγνωστο πώς εμφανίστηκε και εξαπλώθηκε ο ιός στο πλοίο που έπλεε στον Ατλαντικό, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Οι περίπου 170 επιβάτες παραμένουν ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση.

Το περιστατικό έχει κινητοποιήσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς και τις αρχές της Νότια Αφρική, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη και τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στον περιορισμό πιθανής διασποράς.

Μεταξύ των θυμάτων φέρεται να είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών, ηλικίας 70 και 69 ετών, ενώ η ταυτότητα του τρίτου παραμένει άγνωστη. Ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο Γιοχάνεσμπουργκ και αποτελεί το μοναδικό επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού μέχρι στιγμής. Παράλληλα, δύο μέλη του πληρώματος έχουν ασθενήσει και χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Οι ολλανδικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναπατρισμού δύο ασθενών επιβατών. Όπως έγινε γνωστό, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια συντονισμού για τη μεταφορά τους από το Πράσινο Ακρωτήριο στην Ολλανδία, ωστόσο κάτι τέτοιο εξαρτάται από την έγκριση των τοπικών αρχών.

Παρά το γεγονός ότι γιατροί επιβιβάστηκαν στο πλοίο για να αξιολογήσουν την κατάσταση, δεν έχει δοθεί ακόμη άδεια αποβίβασης των ασθενών. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία για τη διαχείριση του περιστατικού.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο ασθενής που νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει προσβληθεί από χανταϊό, έναν ιό που μεταδίδεται κυρίως μέσω τρωκτικών. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποδειχθεί αν ο ίδιος ιός ευθύνεται για τους τρεις θανάτους.

Η ακριβής αιτία των θανάτων και η πιθανή σύνδεσή τους με τον ιό παραμένουν υπό διερεύνηση.

ΠΟΥ: Ο κίνδυνος από τον χανταϊό για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός

Ο ΠΟΥ, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός. «Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών», δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, δρ Χανς Κλούγκε.

Ο χανταϊός (hantavirus) είναι ένας ιός που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τρωκτικά.

«Αν και σπάνιο, ο ιός hantavirus μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ασθενών, κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία», τόνισε ο ΠΟΥ.

Οι χανταϊοί μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω μολυσμένων τρωκτικών, όπως ποντίκια ή αρουραίοι. Ένα δάγκωμα, μια επαφή με αυτά τα τρωκτικά ή με τα περιττώματά τους ή η εισπνοή μολυσμένης σκόνης μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.

Υπάρχουν πολλοί τύποι χανταϊού, που διαφοροποιούνται από τη γεωγραφική τους κατανομή και την κλινική τους εικόνα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Γραφείου Δημόσιας Υγείας (FOPH), «μόνο ένας τύπος του ιού, ο οποίος είναι εξαιρετικά σπάνιος, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο».