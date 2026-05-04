Ρεκόρ σημείωσαν φέτος οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, γεγονός που αποτυπώνει το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη και πρόσβαση σε ποιοτικές διακοπές.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε και πλέον οι ενδιαφερόμενοι αναμένουν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ώστε να ενημερωθούν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους του προγράμματος. Σύμφωνα με τις αρχικές ανακοινώσεις της ΔΥΠΑ, το πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ από τις 18 Μαΐου.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 800.000, ενώ θα διατεθούν 300.000 επιταγές (vouchers). Στόχος είναι η ενίσχυση όσο το δυνατόν περισσότερων δικαιούχων και παράλληλα η στήριξη της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας.

Την προηγούμενη χρονιά, οι αιτήσεις είχαν ανέλθει σε 535.864, από τις οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 132.590 χρήσεις, καθώς το πρόγραμμα παραμένει ενεργό.

Νέο πρόγραμμα για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Παράλληλα, άνοιξε σήμερα (4 Μαΐου 2026) η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού συνταξιούχων ΟΑΕΕ, η οποία θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 13 Μαΐου. Το νέο αυτό πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε ακόμη περισσότερους συμπολίτες.

Εμπιστοσύνη και κοινωνική συνοχή

Η αυξημένη συμμετοχή αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα προγράμματα της ΔΥΠΑ και ενισχύει τη δέσμευση της Υπηρεσίας για συνεχή αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων δράσεων.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει με συνέπεια την εφαρμογή πολιτικών που ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή και αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών.