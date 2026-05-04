Την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 ποδηλάτες από δεκάδες πόλεις της Ελλάδας ενώνουν τις φωνές τους και κατεβαίνουν στους δρόμους. Απαιτούμε ασφάλεια στις μετακινήσεις, σεβασμό στους ευάλωτους του δρόμου.

Ειδικά στην Αθήνα και την Αττική διεκδικούμε δίκτυα ποδηλατόδρομων τα οποία θα μπορέσουν να κάνουν τις μετακινήσεις με ποδήλατο πιο ασφαλείς και τις γειτονιές πιο ανθρώπινες!

-Ζηταμε την άμεση υλοποίηση του δικτύου ποδηλατόδρομων 17χλμ του Δήμου Αθηναίων, καθώς διαπιστώνουμε ότι για ακόμη μια φορά η Δημοτική αρχή κωλυσιεργεί και το έργο κινδυνεύει να μείνει στα χαρτιά. Η Aθήνα εξακολουθεί να είναι η μοναδική Πρωτεύουσα στην Ευρώπη χωρίς ποδηλατικές υποδομές.

-Ζηταμε να δημοπρατηθεί το συντομότερο ο Βόρειος Ποδηλατικός Άξονας “Κηφισια-Γκαζι” (έργο της Περιφέρειας Αττικής ενταγμένο στο ΕΣΠΑ) για να ενωθεί επιτέλους με τον νότιο ποδηλατικό άξονα “Γκάζι -Φαληρο”.

Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι στην κλιματική και ενεργειακή κρίση το ποδήλατο είναι λύση!

*Στην Αθήνα η ποδηλατοπορεία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Mαΐου 6μμ με εκκίνηση από την Πλ.Κοτζιά.

Δείτε και το επισυναπτόμενο αναλυτικό Δελτίο τύπου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αστικής Ποδηλασίας (ΕΟΑΠ) για το κάλεσμα στην Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία σε όλη την Ελλάδα.