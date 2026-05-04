Ανησυχία προκαλεί το νέο περιστατικό ακινητοποίησης συρμού εκτός της αποβάθρας στο δίκτυο του μετρό, που σημειώθηκε τη Δευτέρα (04/05) στη γραμμή 1 (πρώην ΗΣΑΠ).

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις εννέα το πρωί, όταν ο συρμός έκανε υπέρβαση αποβάθρας για λίγα μέτρα στον σταθμό «Άγιος Νικόλαος», με αποτέλεσμα να μην αποβιβάσει τους επιβάτες στον συγκεκριμένο σταθμό, αλλά στον επόμενο.

Μάλιστα, στη συνέχεια ο συρμός αποσύρθηκε από την κυκλοφορία για τεχνικό έλεγχο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ:

Συρμός στη Γραμμη 1 στις 09:10 το πρωί έκανε υπέρβαση αποβάθρας για λίγα μέτρα στον σταθμό Άγιο Νικόλαο και όπως προβλέπουν οι διαδικασίες λειτουργίας, δεν αποβίβασε τους επιβάτες στον συγκεκριμένο σταθμό, αλλά στον επόμενο, όπου και αποσύρθηκε από την κυκλοφορία για τεχνικό έλεγχο.

Περιστατικά υπέρβασης αποβάθρας έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα ασφάλειας για την κυκλοφορία των συρμών και τη μετακίνηση των επιβατών.